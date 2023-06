Erfolg in Thüringen

AfD gewinnt erstmals eine Landratswahl - Erfolg bei Stichwahl in Sonneberg

Selten wurde eine Landratswahl so stark im In- und Ausland beachtet: In Sonneberg in Südthüringen setzte sich in der Stichwahl am Sonntag der AfD-Kandidat Robert Sesselmann gegen seinen CDU-Konkurrenten durch. Die AfD hat damit ihren ersten Landrat in Deutschland ins Amt gebracht.