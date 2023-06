IAEA-Chef Grossi besucht Atomkraftwerk Saporischschja

Kiew. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde hat am Donnerstag das größte europäische Atomkraftwerk in der Südukraine besucht. Die Ankunft von Rafael Grossi auf dem Gelände des AKWs Saporschschja wurde vom ukrainischen Kraftwerksbetreiber Enerhoatom im Netzwerk Telegram mitgeteilt. Grossi hatte am Dienstag mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Sicherheitslage in der russisch besetzten Anlage gesprochen.

Die IAEA hat wiederholt ihre Besorgnis über das Kraftwerk zum Ausdruck gebracht, das zu den zehn größten der Welt gehört. Die UN-Organisation hat Mitarbeiter in der Anlage stationiert, die noch von ukrainischem Personal betrieben wird.

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der südukrainischen, teilweise von Russland besetzten Region Cherson in der vergangenen Woche gab Anlass zu neuer Sorge. Der Damm am Dnipro trug dazu bei, Wasser in einem Reservoir zu halten, das die Reaktoren des Kraftwerks kühlt. Alle sechs Reaktoren des Kraftwerks sind seit Monaten stillgelegt, müssen aber weiter gekühlt werden.

Nato-Generalsekretär meldet Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Donnerstag, entlang der 1000 Kilometer langen Front in der Ukraine werde an mehreren Stellen heftig gekämpft. Die ukrainischen Streitkräfte erzielten dabei Fortschritte. Dennoch warnten westliche Beobachter, die Gegenoffensive zur Vertreibung der russischen Truppen aus der Ukraine könne sich hinziehen.

Unterdessen setzten die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Ukraine fort: In der Nacht wurde das Land mit vier Marschflugkörpern und 20 Drohnen attackiert. Die ukrainische Luftabwehr meldete den Abschuss aller Drohnen und eines Marschflugkörpers. Erneut wurde die Stadt Krywyj Rih im Südosten getroffen. In der Heimatstadt von Präsident Selenskyj schlugen russische Raketen in Industrieanlagen ein. Ein Mensch wurden nach Angaben aus der örtlichen Verwaltung verletzt.

Ein Raketenangriff traf am frühen Morgen auch das Stadtzentrum von Cherson und riss ein Loch in ein Bürogebäude. Die Städte Charkiw und Odessa wurden Drohnen angegriffen, die nach Angaben der regionalen Behörden jedoch alle abgefangen wurden.

RND/AP