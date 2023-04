Flugabwehrsysteme bei Sotschi: Hat Putin Angst um seine Residenz?

Russland wappnet sich offenbar vor ukrainischen Angriffen. Nachdem bereits in Moskau Flugabwehrsysteme gesichtet worden seien, scheint sich Kremlchef Putin allem Anschein nach auch um sein Anwesen am Schwarzen Meer zu fürchten. Im Kanal „Nawalny-live“ wurde ein neues Video veröffentlicht, das dort stationierte Abwehrsysteme zeigen soll.

Im Kreml wächst offenbar die Angst vor Raketenangriffen aus der Ukraine. Zu Beginn des Jahres sollen einem Bericht zufolge Luftverteidigungssysteme an mehreren Orten der russischen Hauptstadt Moskau aufgestellt worden sein. Die S-400-Flugabwehrsysteme seien dabei teils in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten installiert worden. Demnach wurde extra ein Wald für diese Verteidigungszwecke gerodet.

Doch Präsident Putin sorgt sich allem Anschein nach auch um seine Residenz nahe Sotschi. Das Team des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat nun ein Video veröffentlicht, das ein Luftabwehrsystem in der Nähe von Putins berühmtem Anwesen nahe der Schwarzmeer-Stadt zeigen soll. Innerhalb von 22 Stunden konnte der Clip mit dem Namen „Die Geheimnisse von Putins Wohnsitz in den Bergen“ fast 530.000 Aufrufe verbuchen. Möglich, dass viele Klicks aus Russland stammen, denn die Plattform Youtube ist in dem Land nur schwer vom Staat zu kontrollieren und gilt für viele als objektive Informationsquelle, im Gegensatz zu den Propaganda-Medien des Kremls.

Die Bilder, die im Kanal „Nawalny live“ zu sehen sind, zeigen Bilder verschiedener Standorte von Flugabwehrsystemen in Russland, so offenbar auch eines an Putins Winterresidenz in Krasnaja Poljana bei Sotschi sowie Bilder und Grundrisse des Gebäudes. Die Echtheit des Videos kann nicht überprüft werden. Die Macher verweisen jedoch auf eine markante Bergkette im Hintergrund der Aufnahme. Sotschi liegt in unmittelbarer Nähe zum Kaukasus-Gebirge.

Die Ukraine hat mithilfe von Drohnen bereits Ziele in Russland angegriffen, teils Hunderte Kilometer hinter der Front, so etwa im vergangenen Dezember den Militärflugplatz Engels-2 im südrussischen Gebiet Saratow. Hier sind die strategischen Langstreckenbomber des Kremls stationiert.

