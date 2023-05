Land NRW feuert Soyeon Schröder-Kim nach Teilnahme an Feier in russischer Botschaft

Düsseldorf. Nachdem Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und Ehefrau Soyeon Schröder-Kim an einem Empfang der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen hatten, hat das Land Nordrhein-Westfalen Konsequenzen gezogen. Die landeseigene Handelsagentur NRW.Global Business hat sich von Schröder-Kim getrennt: „Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt, und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.Global Business fristlos beendet“, sagte eine Sprecherin von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Dienstag.

Schröder-Kim war für NRW.Global Business als Repräsentantin in Südkorea tätig. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Unternehmens wurde die Ehefrau des Altkanzlers mehrfach darauf hingewiesen, sich als Vertreterin nicht zu politisch sensiblen Themen zu äußern – insbesondere dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Offenbar hat Schröder-Kims Besuch bei einer Feier in der russischen Botschaft letztendlich zu ihrer Entlassung geführt.

Zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai hatte die russische Botschaft zu einer Feier eingeladen. Daran nahmen auch einzelne deutsche Politiker teil, darunter Altkanzler Schröder und AfD-Chef Tino Chrupalla. Der Besuch von Schröder und Schröder-Kim hatte in der vergangenen Woche für Kritik gesorgt. Für die Frau des Altkanzlers hat der Besuch nun konkrete Folgen. Eine Beendigung des Dienstverhältnisses sei vorab juristisch geprüft worden, so die Agentur. „Diese Prüfung ist jetzt abgeschlossen“, hieß es.

Zu dem Empfang der russischen Vertretung waren nach Angaben der Botschaft unter anderem Vertreter von GUS-Mitgliedsstaaten und „freundlicher Länder“ Asiens und Afrikas sowie Veteranen, Vertreter der Russisch-Orthodoxen Kirche und der deutschen Öffentlichkeit gekommen. Viele deutsche Politiker hatten aus Protest gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht an den Feierlichkeiten teilgenommen.

