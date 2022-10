Sozialverband: Staat sollte Stromkosten für Hartz-IV-Empfänger übernehmen

Wohnungsbau in Kiel Wohnungsbau in Kiel

Nach zweijähriger Bauverzögerung soll ein Wohnungsbauprojekt in bester Lage in Kiel fortgesetzt werden: Am Willy Brandt-Ufer an der östlichen Hörnspitze will die Tas 2023 mit dem Bau von 240 Wohnungen beginnen, dahinter sollen später fast 400 Appartements entstehen. Der Hamburger Projektentwickler Tas führt externe Gründe für den Baustopp ins Feld.