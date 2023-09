Feijóo scheitert: Chef der Konservativen wird vorerst nicht spanischer Regierungschef

Madrid. Alberto Núñez Feijóo war ein bisschen stolz auf sich. „Es ist mir eine Ehre“, sagte der langjährige Ministerpräsident der spanischen Nordwestregion Galicien, „zum ersten Mal an diesem Rednerpult das Wort zu ergreifen, und zwar als der von Seiner Majestät dem König nominierte Kandidat für den Vorsitz der Regierung meines Landes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus der Provinz ins Herz der Macht, so hatte er sich das vorgestellt, aber als Feijóo am Dienstag vor das spanische Parlament trat, wusste er schon, dass er dessen Vertrauen nicht gewinnen würde. Am Mittwochnachmittag wurde abgestimmt. Feijóo bekam 172 Stimmen, gegen ihn votierten 178 Abgeordnete. Der Präsident der konservativen Volkspartei (PP) wird so schnell nicht spanischer Regierungschef. Nun ist es am amtierenden Ministerpräsidenten, dem Sozialisten Pedro Sánchez, eine Parlamentsmehrheit zusammenzusuchen. Zwei Monate hat er dafür Zeit. Wenn auch er scheitert, gibt es Neuwahlen.

Feijóo war von König Felipe mit der Regierungsbild beauftragt worden

Aus zwei Gründen hatte König Felipe zunächst Feijóo und nicht Sánchez damit beauftragt, eine Regierungsbildung zu versuchen. Einerseits bekam Feijóos PP bei den Parlamentswahlen Ende Juli mit 33 Prozent die meisten der abgegebenen Stimmen und stellt mit 137 Abgeordneten auch die stärkste Fraktion im Parlament. Andererseits schickten die Regionalparteien Junts per Catalunya und ERC (beide aus Katalonien), Bildu (aus dem Baskenland) und BNG (aus Galicien) niemandem zum Gespräch mit dem König und konnten ihm so auch nicht erklären, dass sie möglicherweise für Pedro Sánchez, aber bestimmt nicht für Alberto Núñez Feijóo stimmen würden. Felipe blieb kaum etwas anderes übrig, als sich für Feijóo zu entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feijóo aber hatte keine Chance. Die Rechtspartei Vox unterstützt ihn und zwei weitere regionale Kleinstparteien, aber das reicht nicht für die Mehrheit. Sánchez kann dagegen auf die Linkspartei Sumar und auf die meisten der Regionalparteien zählen, darunter möglicherweise auch auf Junts per Catalunya, die Partei des ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont. Sánchez braucht ihn und umwirbt ihn, auch wenn er vor ein paar Jahren noch versprach, Puigdemont aus seinem belgischen Exil nach Spanien zu holen und vor Gericht zu stellen (obwohl er dafür als Politiker nicht die Kompetenz besitzt). Jetzt bestimmt Puigdemont auf einmal die politische Agenda: Spanien diskutiert über Amnestie und Selbstbestimmung, als wenn die Zukunft des Landes davon abhinge. Vor allem aber hängt Sánchez‘ Zukunft davon ab. Er muss den katalanischen Separatisten entgegenkommen und ist offenbar willens, das zu tun. Im Gegensatz zu Feijóo.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Feijóo klingt wie ein Oppositionsführer, nicht wie ein kommender Regierungschef

Am Sonntag versammelte die PP rund 40.000 Demonstranten in Madrid, um gegen eine mögliche Amnestie für die Straftaten rund um das illegale katalanische Unabhängigkeitsreferendum 2017 zu demonstrieren. Am Dienstag sprach Feijóo vor dem Parlament ausgiebig über die Amnestie und warum sie nicht mit der spanischen Verfassung vereinbar sei. Es klang ganz so, als hielte er seine erste Rede vor dem spanischen Parlament nicht als Anwärter auf den Posten des Regierungschefs, sondern als Oppositionsführer.

Die Gegenrede hielt dann nicht Sánchez, sondern ein sozialistischer Hinterbänkler, was so elegant war, wie einen Leutnant zu Verhandlungen mit einem gegnerischen General zu schicken. Eleganz ist nicht die Stärke von Sánchez. Am Freitag wird sich Feijóo dem Parlament ein zweites Mal zur Wahl stellen, dann reichte ihm statt der absoluten eine einfache Mehrheit. Auch die wird er nicht bekommen. Danach kommt die Stunde von Sánchez.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige