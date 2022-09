Spaniens Regierung kündigt vorübergehende Reichensteuer an

Geldsegen: 3,5 Millionen Euro für die Schwimmhalle Schilksee in Kiel

7,4 Millionen Euro für vier Sportstätten in Schleswig-Holstein: Das sieht die Ausschüttung aus dem Bund-Länder-Förderprogramm „I-Pakt Sport“ in diesem Jahr vor. Warum die Schwimmhalle in Kiel-Schilksee am meisten davon profitiert.