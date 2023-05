﻿Lieber Stier als lahme Ente: Spaniens angeschlagener Ministerpräsident wagt die Flucht nach vorn

Ab jetzt wird nicht mehr regiert. Ab jetzt ist Wahlkampf. Schon die Ankündigung der Wahl an Montag war Wahlkampf: Pedro Sánchez, seit fünf Jahren spanischer Ministerpräsident, wollte allen zeigen, dass er immer noch ein Kaninchen mehr im Zylinder hat als erwartet.

Am Sonntag hatten die Parteien der Regierungskoalition, seine eigenen Sozialisten (PSOE) und das Linksaußenbündnis Unidas Podemos, bei den Regional- und Kommunalwahlen ihren Untergang erlebt. Am Montag, nach einer Nacht des Schweigens, trat Sánchez selbstbewusst vors Mikrofon und sagte: Jetzt erst recht! Statt ein halbes Jahr – bis zum regulären Wahltermin – eine lahme Ente zu sein, gibt Sánchez lieber den angriffslustigen Stier. Sollen seine Gegner und Gegnerinnen nur kommen und ihn reizen. Er stellt sich dem Volk.

Zu eitel, zu glatt, zu selbstverliebt

Das Volk scheint, nach einer Blitzumfrage für die Zeitung „El Español“, mit dieser Entscheidung ganz zufrieden zu sein. Nicht unbedingt aus den Gründen, die Sánchez gefallen: Viele wollen ihn loswerden, je früher, desto besser. Lieber am 23. Juli als am 23. Dezember. Das hat nicht nur politische, sondern auch sehr persönliche Gründe: Sánchez ist ihnen zu eitel, zu glatt, zu selbstverliebt. Das gestehen auch seine Anhängerinnen und Anhänger ein. Sie finden aber, dass er so weit ganz gute Politik gemacht hat. Wahrscheinlich sind sie in der Minderheit. Am 23. Juli wird es sich zeigen.

Die Wahlergebnisse vom Sonntag kamen nicht überraschend, jedenfalls nicht in ihrer Tendenz. Alle Umfragen zeigen spätestens seit Beginn des Jahres eine aufsteigende konservative Volkspartei (PP), eine stabile PSOE, eine sich konsolidierende rechte Vox, eine absteigende Unidas Podemos und eine verschwindende liberale Partei Ciudadanos. In der Summe bedeutet das einen klaren Rechtsruck.

Und so kam es am Sonntag. Allerdings waren die Verluste von Unidas Podemos noch etwas stärker als erwartet, und auch die PSOE erlebte leichte Einbußen. Von den 20 größten Städten Spaniens werden künftig aller Voraussicht nach nur noch vier links regiert, und von den zwölf Regionen, in denen am Sonntag gewählt wurde, nur noch zwei. Adiós Valencia, Aragón, Extremadura, La Rioja, Kanaren, Balearen. Das schmerzt.

Umso mehr, als Sánchez vielleicht seinen eigenen Umfragen getraut hat, denen des staatlichen Zentrums für Soziologische Studien (CIS), dem einst renommiertesten Meinungsforschungsinstitut Spaniens. Sánchez gab es vor fünf Jahren in die Hände eines Getreuen, José Félix Tezanos, der seitdem regelmäßig Umfragen zugunsten der Linken produziert. Auch diesmal lagen sie weit weg von der Wirklichkeit.

Meinungsforscher sehen den klaren Rechtsruck

Was die anstehenden Neuwahlen angeht, ist nur eines sicher: An den Umfrageergebnissen des CIS kann man sich nicht orientieren, auch wenn sie von den linken Medien so behandelt werden, als könnte man es. Alle anderen Meinungsforscher und Meinungsforscherinnen sehen einen deutlichen Sieg von PP und Vox voraus. Das kann sich in den kommenden Wochen noch ändern. Ändert sich aber nichts daran, hängt es am Ausmaß des erwarteten Sieges, ob Spanien schnell eine neue Regierung findet oder nur mühselig.

Beste Chancen: Alberto Núñez Feijóo, konservativer Chef der oppositionellen Volkspartei (PP). © Quelle: Jesús Hellín/EUROPA PRESS/dpa

Sollten es die beiden Rechtsparteien gemeinsam zur absoluten Mehrheit bringen, werden sie wahrscheinlich auch gemeinsam regieren, selbst wenn das der PP schwer gegen den Strich geht. Aber seinerzeit wollte auch Pedro Sánchez nicht mit Podemos regieren („Mit dem Populismus? Nie!“) und tat es dann doch. Was dem PP-Chef Alberto Núñez Feijóo allerdings niemand zutraut, ist derart breite Ad-hoc-Bündnisse aus Klein- und Kleinstparteien zu schmieden, wie ihm das Sánchez vorgemacht hat. Dessen Koalitionsregierung aus PSOE und Unidas Podemos fehlten 22 Abgeordnete zur absoluten Mehrheit, und doch brachte Sánchez fast alle seine Gesetze durch.

Provinzpolitiker - egal, die Spanier wollen den Wechsel

Noch etwas kann Feijóo nicht: nämlich Englisch. Anders als Sánchez, der den Auftritt auf internationaler Bühne liebt. Das kommende Halbjahr wollte er die spanische EU-Präsidentschaft genießen, was er voraussichtlich wohl nur noch als amtierender Ministerpräsident kann, solange, bis es wieder eine reguläre Regierung gibt. Sollte die, wie erwartet, eine Feijóo-Regierung sein, dürfte die spanische Stimme in Brüssel wieder etwas leiser sein: Der PP-Kandidat war 13 Jahre lang Ministerpräsident im nordwestspanischen Galicien und ist im Grunde seines Herzens ein Provinzpolitiker geblieben. Den meisten Spaniern und Spanierinnen ist das egal. Sie wollen den Wechsel – wenn sie es sich in den kommenden Wochen nicht noch einmal anders überlegen.