Spanische Behörden entdecken weitere Sprengsätze mit möglichem Ukraine-Bezug

Am Mittwoch ist eine Briefbombe in der ukrainischen Botschaft in Madrid explodiert. Die spanischen Behörden haben nun zwei weitere Sprengsätze gefunden. Je ein Päckchen wurde an einen Luftwaffenstützpunkt sowie an eine Waffenfabrik geschickt – sie tragen den gleichen Absender wie die Briefbombe in Madrid.

Nach der Explosion in der ukrainischen Botschaft in Madrid bewachen spanische Polizisten das Gebäude.

Madrid. Nach der Explosion einer Briefbombe in der ukrainischen Botschaft in Madrid sind in Spanien zwei weitere mutmaßliche Sprengsätze entdeckt worden.

Nach Angaben der Ministerien für Inneres und Verteidigung nahm die Polizei Ermittlungen zu einem verdächtigen Päckchen auf, das am frühen Donnerstagmorgen an einen Luftwaffenstützpunkt bei Madrid geschickt wurde. Ein weiteres Päckchen mit explosivem Inhalt sei am Mittwochabend in einer Waffenfabrik in Saragossa entdeckt worden, erklärten Regierungsbeamte.

Waffenfabrik stellt Granatwerfer für die Ukraine her

In der Fabrik werden Granatwerfer hergestellt, die von Spanien in die Ukraine geliefert wurden. Die Polizei habe das Päckchen kontrolliert gesprengt, hieß es. Die Briefbombe in Saragossa und die in der Botschaft hätten als Absender dieselbe E-Mail-Adresse getragen.

Das Päckchen am Luftwaffenstützpunkt habe einen verdächtigen Mechanismus enthalten, erklärte das Verteidigungsministerium. Spezialkräfte seien zur Basis Torrejón de Ardoz östlich von Madrid entsandt worden.

Die Explosion in der Botschaft ereignete sich am Mittwoch, als ein Mitarbeiter einen an den Botschafter adressierten Brief öffnete. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ordnete für alle ukrainischen Vertretungen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an. Das Nationale Gericht Spaniens nahm Ermittlungen zu einem Terroranschlag auf.

