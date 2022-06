In Sachsen sind an diesem Sonntag Kommunalwahlen. Die AfD hofft, zum ersten Mal einen Landratsposten zu ergattern. In Mittelsachsen stehen die Chancen besonders gut.

Der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Weigand versucht in diesen Tagen, allzu scharfe Töne zu vermeiden. Missklänge sind unerwünscht, nichts soll seinen Wahlkampf stören. Nur das Ziel zählt: der Landratsposten in Mittelsachsen. Fast ist zu übersehen, in welcher Partei Weigand Mitglied ist. Die AfD tritt mit ihrem Kandidaten in Mittelsachsen nicht polternd und breitbeinig auf, wie sie es früher gemacht hat und andernorts weiterhin tut.

Der Wahlkampf des 37-Jährigen wirkt vielmehr fast bieder, obwohl er durchaus anders kann. Wahlkampf mit Huhn eben. Diese Strategie könnte aufgehen.

CDU: Mühe bei der Kandidatensuche

Der Landkreis Mittelsachsen gilt derzeit als die größte Chance der sächsischen AfD, eines der begehrten kommunalen Spitzenämter zu erobern. Bislang scheiterte die Partei stets, auch wenn ihr Kandidat – wie bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz 2019 – nach dem ersten Wahlgang vorne lag. Doch in Mittelsachsen hat sich die AfD eine Stammwählerschaft aufgebaut. Bei der Landtagswahl vor drei Jahren holte sie mit Weigand eines von drei Direktmandaten. In den beiden anderen mittelsächsischen Wahlkreisen schnitt sie auch nicht schlecht ab. In vielen Kommunalparlamenten ist die AfD eine feste Größe.

Vielleicht war das der Grund, warum sich die Kandidatensuche der CDU derart schwerfällig gestaltete. Die CDU kassierte eine Abfuhr nach der anderen auf der Suche nach einem Bewerber. Regionalminister Thomas Schmidt sagte unter anderem ab, nicht mal der Fraktionschef im Kreistag hatte Lust. Zu groß war bei vielen anscheinend die Sorge, man könnte gegen Weigand das Nachsehen haben. Nun tritt der Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser an. Als CDU-Kreischef hatte der 40-Jährige am Schluss kaum eine andere Wahl. Sein Motto: „Zuhören. Verstehen. Anpacken.“

Das linke Lager schart sich hinter Neubauer

In Döbeln ist Liebhauser beliebt, allerdings sind seine Parteifreunde nach wie vor skeptisch, ob er auch im gesamten Kreis Anklang findet. Manche verbuchen Mittelsachsen bei ihren Wahlprognosen als sicheren Verlust – obwohl die CDU hier immer den Landrat gestellt hat. 2015 war kein zweiter Wahlgang notwendig, weil der amtierende Landrat Matthias Damm gegen eine Kandidatin der Linken knapp 66 Prozent holte.

Linke, SPD und Grüne haben dagegen auf eigene Kandidaten verzichtet. Sie unterstützen den parteilosen Bürgermeister von Augustusburg, Dirk Neubauer. Der 51-Jährige war mal Sozialdemokrat und hat sich in den vergangenen Jahren eine bundesweite Bekanntheit erarbeitet, weil er mehr direkte Bürgerbeteiligung forderte und in seiner Stadt umsetzt. Auch für Mittelsachsen schweben ihm ähnliche Konzepte vor: einen „Landkreis der Leute“ will er schaffen, die Verwaltung soll als „Dienstleister“ auftreten. „Mut macht Zukunft“ nennt Neubauer seine Kampagne.

Dass die linken Parteien sich hinter Neubauer versammeln, ist vor allem dem Kalkül geschuldet. Ein populärer Bürgermeister – Neubauer wurde 2020 mit 68,3 Prozent wiedergewählt – sowie die grüne, linke und sozialdemokratische Wählerschaft sollen zusammen ein besseres Stimmergebnis erzielen, als es allen allein möglich wäre.

Mittelsachsen – ein Konstrukt

Das Kernproblem aller Parteien ist der Großkreis als solcher. Mittelsachsen ist ein Konstrukt, bei dem die einzelnen Regionen kaum etwas miteinander zu tun haben. Der Süden fühlt sich fest im Erzgebirge verwurzelt, der Norden blickt nach Leipzig, der Westen gehört zum Chemnitzer Umland, der Osten orientiert sich nach Dresden. Jeder Landstrich setzt sich politisch anders zusammen. Das erschwert den Wahlkampf.

Mittelsachsen hat einen Wahlkampf erlebt, wie es ihn im Landkreis nie gegeben hat. Die Kandidaten hielten sich zwar mit gegenseitigen Angriffen zurück, aber die Spannung war spürbar: Eine über Jahre selbstsichere CDU hat das Fürchten gelernt, eine AfD wähnt sich fast am Ziel ihrer Träume und ein vereintes linkes Lager testet seine Kraft. Am heutigen Wahlsonntag wird abgerechnet.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

