SPD-Chef Klingbeil: „Russland hat sich aus dem System der gemeinsamen Sicherheit verabschiedet“

Zementhersteller Lafarge: Konzern muss wegen Deals mit dem IS Millionenstrafe zahlen

In einem bislang einzigartigen Gerichtsprozess gegen den Zementhersteller Lafarge vor einem US-Bundesgericht, hat der Konzern am Dienstag eingeräumt, zweimal fast sechs Millionen Dollar an den sogenannten Islamischen Staat und die Al-Nusra-Front in Syrien gezahlt zu haben. Gezahlt wurde das Geld, um den Weiterbetrieb einer Fabrik im Bürgerkriegsland sicherzustellen.