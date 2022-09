SPD-Chef Klingbeil: Schröder soll in Partei bleiben

In einem Interview hat sich der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, dafür ausgesprochen, dass Altkanzler Gerhard Schröder in der Partei bleiben sollte. Er erinnerte daran, dass Schröder das Land als Kanzler geprägt habe. Beim Thema Russland habe Schröder allerdings „eindeutig falsch“ gelegen – er sei in der Partei isoliert.