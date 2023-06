SPD-Chefin Saskia Esken zur Fachkräfteeinwanderung: „Wir gehen ein drängendes Problem an“

Berlin. Frau Esken, was bringt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz?

Wir gehen mit den Gesetzen zur Fachkräfteeinwanderung und zur Weiterbildung ein wirklich drängendes Problem an, und das ist der bereits heute dramatische Fach- und Arbeitskräftemangel. Dieser Mangel wird sich noch verstärken, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt anfangen, in Rente zu gehen, und die Generation, die nachkommt, ist gerade mal halb so groß. Wenn wir den ÖPNV verbessern wollen, die Infrastruktur modernisieren, für mehr Kinderbetreuung, Ganztagsschule, bessere Pflege, mehr Sicherheit im öffentlichen und digitalen Raum und vieles andere mehr sorgen wollen, dann brauchen wir dringend mehr Fachkräfte. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem Weiterbildungsgesetz haben wir dafür jetzt eine Gesamtstrategie.

Nämlich?

Wir erleichtern die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland und verbessern gleichzeitig die Beschäftigungschancen der hier lebenden Menschen durch Aus- und Weiterbildung. Dazu gehört die Stärkung der Qualifizierung von langzeitarbeitslosen Menschen ebenso wie die Ausbildungsgarantie und die Entwicklung einer wirklich wichtigen Kultur der steten Weiterbildung. Nicht zuletzt können auch Geflüchtete, die zwar einen Job, aber keine dauerhafte Bleibeperspektive haben, mit dem Chancenaufenthaltsrecht in die Fachkräfteeinwanderung wechseln. Es ist ja absurd, wenn Unternehmen Geflüchtete beschäftigen und diese dann von der Werkbank oder vom Pflegebett weg abgeschoben werden. Menschen, die ihren Lebensunterhalt selbst erbringen können, die gut integriert sind, die ihren Platz gefunden haben, sollen die Möglichkeit haben zu bleiben, auch wenn ihr Asylgesuch nicht anerkannt wurde.

Die Versuche, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, laufen schon eine ganze Weile. Warum waren sie noch nicht so erfolgreich?

Das liegt an dem riesigen bürokratischen Aufwand und vielerorts auch an einer fehlenden Willkommenskultur in Deutschland. Beides wirkt nicht gerade anziehend. Die Ampel hat sich vorgenommen, das grundlegend zu ändern.

Zur Bürokratie gehört, dass ausländische Abschlüsse hier oft nicht anerkannt werden. Das soll geändert werden. Wie soll das gehen?

Es ist klar, dass es im Ausland nicht exakt die gleichen Bildungsabschlüsse gibt wie hier. Trotzdem gibt es dort hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Es ist eine Frage des Respekts, das anzuerkennen und die Leute nicht wie bisher zu zwingen, sich unter Wert auf dem Arbeitsmarkt einzubringen und Hilfstätigkeiten auszuüben. Die erleichterte Anerkennung wird die Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt attraktiver machen, sie wird aber auch für Menschen, die bereits im Land sind, eine wesentliche Verbesserung mit sich bringen.

Werden deutsche Abschlüsse dadurch nicht entwertet?

Es geht ja nicht darum, geringere Kompetenzen als gleichwertig anzuerkennen, sondern darum, vorhandene gute Kompetenzen auch anzuerkennen. Natürlich müssen wir darauf achten, kein Lohn- und Gehaltsdumping zu begünstigen. Das gelingt durch Sicherungsmaßnahmen bei der Arbeitnehmerüberlassung, aber vor allem durch ein klares Bekenntnis zum gesetzlichen Mindestlohn und zur Tarifbindung. Hier haben wir ohnehin Handlungsbedarf, denn die aktuelle Tarifbindung von gerade mal 50 Prozent – im Einzelhandel sind es weniger als 20 Prozent – ist einfach zu gering. Unter anderem wollen wir dem mit dem geplanten Bundestariftreuegesetz begegnen, nach dem öffentliche Aufträge nur an Unternehmen gehen sollen, die tarifgebunden sind. Viele Bundesländer haben so ein Gesetz schon. Der Bund muss jetzt nachziehen.

Visastellen und Ausländerbehörden sind schon jetzt oft überlastet. Wie verhindern Sie, dass die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes dadurch blockiert wird?

Ausländerbehörden und Visastellen müssen ihre Effizienz steigern. Wichtig ist dazu die Digitalisierung der Ausländerbehörden, die leider immer noch nicht durchgängig gelungen ist. Das hilft im Übrigen auch, um die Asylverfahren beschleunigen.

Besteht nicht die Gefahr des Brain Drain, also des Abzugs der qualifizierten Arbeitskräfte aus anderen Ländern?

Natürlich brauchen auch die Herkunftsländer ihre Fachkräfte vor Ort. Die Befürchtung, dass die Mutigsten und die am besten Ausgebildeten gehen, ist nachvollziehbar. Deshalb gehen wir ganz klar einen Weg, der einen Brain Drain vermeidet und stattdessen sogar die Ausbildung von Fachkräften in den Herkunftsländern unterstützt. Zudem laden wir nicht nur Fachkräfte zu uns ein, sondern auch Menschen, die sich bei uns zur Fachkraft ausbilden lassen wollen. Bei der Anwerbung von ausgebildeten Pflegekräften sind wir ja längst an der Grenze angelangt und werben junge Menschen dafür an, hier bei uns eine Pflegeausbildung zu machen. In den drei Jahren Ausbildungszeit lernen sie dann auch die deutsche Sprache, um sich mit den Pflegebedürftigen gut verständigen zu können.

Vielfalt als Bereicherung vermitteln

Per Gesetz können Sie Verfahren erleichtern. Eine Willkommenskultur lässt sich nicht verordnen. Wie wollen Sie die verbessern?

Eine solche Kultur, die in Teilen unserer Gesellschaft durchaus vorhanden ist und die so wichtige Beispiele gelingender Integration hervorbringt, muss weiter gefördert werden. Auch in früheren Jahren gab es dazu ein Bewusstsein und gute Ideen wie zum Beispiel die Gewerkschaftskampagne „Mach meinen Kumpel nicht an“. Auch auf Schulen und Kitas kommt da eine Aufgabe zu, allen Kindern gleiche Chancen für eine gute, gelingende Bildungsbiografie zu ermöglichen. Gleichzeitig braucht es auch eine Gesellschaft, die widerspricht, wenn Menschen ausgegrenzt oder gar angegangen werden, was noch viel zu oft nicht geschieht. Alltagsrassismus ist leider gegenwärtig. Insgesamt muss es uns gelingen, dass die Vielfalt in unserer Gesellschaft stärker sichtbar wird und auch als Bereicherung erlebt werden kann. Ich bin aber sicher: Wenn es erkennbar darum geht, ob Kitas noch offen bleiben und Handwerker noch ihre Aufträge bearbeiten können, ob die Industrie noch produzieren und die Polizei noch ihren Dienst verrichten kann, wird die Einsicht wachsen, dass wir gelingende Zuwanderung und Integration brauchen.

Neben dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen auch Aus- und Weiterbildung hierzulande verbessert werden. Wie hängt das zusammen?

Für uns ist das zwei Konzepte, die zusammengedacht werden müssen, und deshalb beschließen wir sie auch gemeinsam. Unser Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist so groß, dass wir die Fachkräfteeinwanderung stärken und gleichzeitig die Qualifikations- und Beschäftigungspotenziale der Menschen, die hier bei uns leben, optimal fördern und nutzen müssen. Dafür braucht es eine stete Weiterbildung, die Berufsfähigkeit über die Jahre aufrechterhält. Und wir müssen allen jungen Menschen eine Berufsausbildung ermöglichen und garantieren, auch denen, die auf dem ersten Ausbildungsmarkt zunächst mal keine Chance haben. In Deutschland verlässt jeder 16. die Schule ohne Abschluss, bei den jungen Menschen mit Migrationsgeschichte ist es jeder siebte. Das ist ungerecht und wir können es uns auch volkswirtschaftlich nicht leisten. Jeder Mensch verdient Respekt und jedes Talent wird gebraucht, damit wir gemeinsam eine gute Zukunft gestalten können. Das ist die Botschaft.