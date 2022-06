SPD-Fraktionschef Mützenich: China als Vermittler zwischen Ukraine und Russland denkbar

Nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich könnte China möglicherweise als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland auftreten. Es kämen vor allem Staaten in Frage, die sich bei der Verurteilung Russlands in der UN-Generalversammlung zurückgehalten hätten. China habe den Angriffskrieg zudem nicht befürwortet, so Mützenich.