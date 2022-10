﻿Mützenich: „Wir müssen danach streben, dass dieser Krieg endlich endet“

Marco Nehmer

Die Störche sind nach Punkten noch kein absolutes Spitzenteam, aber gemessen am Leistungsniveau nähern sie sich den Großmächten der Zweiten Fußball-Bundesliga immer mehr an. Darmstadt 98 ist so eine – und hätte sich nicht beschweren können über einen höheren Pausenrückstand. Das 1:1 zeigt, was noch möglich sein kann. Der Kommentar zum Spiel.