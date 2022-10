SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist Podcastfan

Brand in Hohenweststedt: Dachstuhl eingestürzt, Haus unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Barmstraße in Hohenweststedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonnabend der Dachstuhl eingestürzt. Das frisch renovierte Haus ist nun unbewohnbar. Während der Löscharbeiten musste ein Feuerwehrmann vom Rettungsdienst versorgt werden.