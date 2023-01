SPD-Generalsekretär Kühnert drängt auf strengere Waffengesetze

Hackerangriff aus Belarus kostete Unternehmen in Kaltenkirchen 80 000 Euro

Noch Schlimmeres als das, was Patrick Reinert mit seinem Unternehmen PLA in Kaltenkirchen widerfahren ist, kann nur ein Großfeuer anrichten. Ein Hacker aus Weißrussland hatte das EDV-System der Firma gehackt und versuchte, Reinert zu erpressen. Es ging um 50 000 Dollar in Bitcoins.