„Wird mit SPD keinen Sozialabbau geben“: Kühnert will Bundeshaushalt noch ändern

Offenbar Kokain im Weißen Haus gefunden

Der für das Weiße Haus zuständige Secret Service lässt ein weißes Pulver untersuchen, das am Sonntag in dem Gebäude in Washington, D.C. gefunden wurde. Nach Angaben der Feuerwehr sei der Fund ungefährlich gewesen. Es handele sich offenbar um Kokain.