Putins Krieg gegen die Ukraine hat auch Pläne der jungen rot-gelb-grünen Bundesregierung zerstört. Sie gerät unter Druck, ihre Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger einzuhalten. Ein Stresstest für den Zusammenhalt.

Berlin. Irgendjemand muss jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Bei Waffenlieferungen an die Ukraine hat Deutschland im Ausland bislang schon kein gutes Bild abgegeben. Nun hapert es auch noch beim Ringtausch mit Nato-Partnern. Polen hat der Bundesregierung gar ein „Täuschungsmanöver“ vorgeworfen, weil Panzer nicht wie gewünscht geliefert würden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) steht am Dienstag in Prag und verkündet eine „Finalisierungsphase“ des Vertrags mit Tschechien – er solle Vorbildcharakter für Vereinbarungen mit anderen Ländern haben. Polen zum Beispiel.

Vielleicht kann sie den Ärger über die Bundesregierung damit etwas abmildern. Die Grünen haben derzeit einen guten Lauf. Vor allem Baerbock und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck werden als Macher wahrgenommen. Die Umfragewerte ihrer Partei liegen zum Teil über denen der SPD, während die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz und die FDP von Finanzminister Christian Lindner an Sympathie einbüßen.