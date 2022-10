﻿Mecklenburg-Vorpommern: Vergibt die SPD Posten nach Parteizugehörigkeit?

In Mecklenburg-Vorpommern vergibt die SPD von Manuela Schwesig weiterhin Posten gern an politische Mitstreiter. Medienberichten zufolge kommen etwa Familienangehörige anderer Genossen in Büros unter. Die Kosten trägt der Steuerzahler.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Ehemann Stefan beim Landeserntedankfest in Ferdinandshof. In Schwesigs Partei haben Familienbande offenbar eine starke Bedeutung.

Schwerin. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wächst weiter zusammen – auch was Posten angeht. Ein Jahr nach dem fulminanten Sieg der Partei mit 39,6 Prozent der Wählerstimmen zur Landtagswahl sind weitre Genossen in Spitzenpositionen aufgerückt. Nach einem ersten Bericht der Ostsee-Zeitung im Jahre 2019 gibt es nun ein „Reloaded“, eine Neuauflage: Recherchen nähren weiter den Verdacht, dass in der SPD Posten gern nach Parteizugehörigkeit und/oder starken (Familien-)Banden vergeben werden – alles auf Kosten der Steuerzahler.

Beispiele: Innenminister Christian Pegel legt vor: Er hat neben Staatssekretären und Personal für den eigenen Stab auch zwei wichtige Posten mit früheren Getreuen besetzt. Höchst umstritten im Ministerium nach Informationen der Ostsee-Zeitung: Berthold Witting sattelte quasi von der Bahn auf innere Sicherheit um. Der frühere Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern leitet seit Sommer die wichtige Abteilung Polizei, Brand- und Katastrophenschutz. Früher war Witting auch Pegels Büroleiter im Energieministerium – man schätzt sich.

„Jung-Dynamiker“ der SPD als neue Referatsleiter

Das SPD-Sprungbrett meinte es auch gut mit Andreas Walus, Direktor des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand und Katastrophenschutz, dem Pegel-Ministerium unterstellt. Der frühere Polizeirevier-Leiter in Wismar und SPD-Kreisvorsitzende in Nordwestmecklenburg hüpfte auf der Karriereleiter an manchem Konkurrenten vorbei.

Auch in der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gab es SPD-Blitzkarrieren. Insider staunen über mehrere „Jung-Dynamiker“ (O-Ton) als Referatsleiter, die auch ohne große Erfahrungen in verantwortungsvolle Positionen rutschten. Etwa Tim Petschulat, einst Geschäftsführer der Hamburger SPD unter Olaf Scholz – jetzt zuständig in Schwerin für Zukunfts- und Grundsatzthemen. Diese Liste mit einst verdienten SPD-Genossen, die unter Schwesig in sichere staatliche Ämter aufstiegen, ließe sich fortsetzen. Im Finanzministerium: Steffen Wandschneider-Kastell, früher Chef der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Rostock, heute Referatsleiter für Staatshochbau und Schlösser.

Ein Referatsleiter ist in der Regel in der Besoldungsgruppe A16 eingestuft – je nach Einordnung 6000 bis gut 7000 Euro monatlich. Als Stellvertreter der Abteilungsleitung ist auch B2 möglich – 7700 Euro Grundgehalt.

Eine Blitzkarriere legte bereits 2016 Thoralf Sens, SPD-Mann aus Rostock, hin, den der damalige Bildungsminister Mathias Brodkorb zum Referatsleiter für Hochschul-Finanzkontrolle machte. Sens werde aktuell als kommender Abteilungsleiter gehandelt, ist zu hören, nun im Wissenschaftsministerium. Sold: ab B5 – 9200 Euro Grundgehalt.

Schwesigs Mann: Vom Finanzministerium in die Landesforstanstalt

Der Name Schwesig taucht in der Landesforstanstalt auf – SPD-Umweltminister Till Backhaus unterstellt. Stefan Schwesig, Ehemann der Ministerpräsidentin und auf dem Papier Mitarbeiter des Finanzministeriums, wurde dort 2019 nach dem Eklat um angebliche Grenzwertüberschreitungen der Giftmülldeponie Ihlenberg platziert. „Strategisches Management“ – so lautet offiziell seine Aufgabe, die befristet sein sollte. Was tut er? Laut Ministerium „notwendige organisatorische Maßnahmen vorbereiten“ für neue Herausforderungen im Landesforst.

Nach oben ging es mittlerweile auch für Carina Stropsack-Sternberg, Frau des SPD-Landesvizes Stefan Sternberg, Landrat in Ludwigslust-Parchim. Sie ist jetzt Abteilungsleiterin unter Finanzminister Heiko Geue. Eine für die SPD spannende Personalie dürfte die von Britta Sellering sein, Frau von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering. Sie ist jetzt Büroleiterin von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer – zuständig auch für Energie-Fragen. Ex-MP Sellering dagegen weigert sich bekanntlich stur, die umstrittene Stiftung für Umwelt und Klimaschutz – ein Vehikel zum Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 – aufzulösen.

Zwei SPD-Frauen aus MV auf wichtigen Posten in Berlin

Langweilig wird es sicher auch nicht am Küchentisch von Ex-Minister Brodkorb. Er wurde im Frühjahr als Aufsichtsratschef der Universitätskliniken abgesetzt (mit Abfindung eines Jahresgehaltes von rund 110.000 Euro). Seine bessere Hälfte Conny Proske verschlug es bereits vor Jahren zur Landeszentrale für politische Bildung, dem Bildungsministerium unterstellt, das Brodkorb davor führte.

Gute Arbeitgeber bleiben SPD-Akteure auch für Familienmitglieder anderer Genossen. Wiebke da Cunha, Frau von Philipp da Cunha, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, leitet das Büro von Ludwigslust-Parchim-Landrat Stefan Sternberg. Bundestagsabgeordneter Frank Junge hat in Wahlkreisbüros gleich zwei Ehefrauen von SPD-Genossen eingestellt: Ricarda Gundlack und Anne Mucha. Die eine ist Gattin des Landtagsabgeordneten Tilo Gundlack aus Wismar, die andere die Tochter des Rostocker Abgeordneten Ralf Mucha. Vertrauen und Loyalität seien ihm wichtig, meint Junge zu den Personalien. Verwandtschaft und Parteinähe dagegen „in keiner Weise ausschlaggebend“.

