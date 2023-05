Thüringens Innenminister und SPD-Chef Maier: Bund muss Kommunen bei Flüchtlingen mehr helfen

Berlin. Thüringens Innenminister und SPD-Landesvorsitzender Georg Maier hat an die Bundesregierung appelliert, den Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen stärker unter die Arme zu greifen. „Das Thema Flüchtlingskosten treibt mich sehr um“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 10. Mai. „Denn es ist ein gefundenes Fressen für die AfD, wenn die Kommunen Schwierigkeiten bekommen, die Kosten zu bestreiten.“ In Thüringen rangiert die AfD in der jüngsten Umfrage bei 28 Prozent.

Maier fügte hinzu: „Wenn ein Kreis mehr Geld aufwenden muss, dann kriegt er es nämlich entweder vom Bund oder dem Land – oder er muss die Kreisumlage zulasten der Städte und Gemeinden erhöhen. Deshalb müssen wir alles für eine faire Lastenverteilung tun. Die Erzählung, dass die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge auf Kosten der Bürger geht, darf nicht greifen.“

Dass die Kommunen deutlich erhöhte Kosten hätten, sei nachweisbar, unterstrich der SPD-Politiker. „Deshalb muss da vonseiten des Bundes noch etwas kommen. Bei uns hängen die Kommunen am Tropf des Landes. Und die Ostländer sind nicht auf Rosen gebettet. Da ist alles auf Kante genäht.“

Die Länder und kommunalen Spitzenverbände fordern seit Monaten, dass sich der Bund finanziell stärker engagieren müsse, weil neben rund einer Million Ukrainer monatlich noch rund 20.000 Asylsuchende aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnen eine zusätzliche Unterstützung jedoch ab.