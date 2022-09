﻿Nord-SPD sucht zwei Chauffeure für Landeschefin Midyatli – aber nur als Minijob

Kiel. 450-Euro-Jobs mag die SPD eigentlich überhaupt nicht. „Minijobs sind langfristig Mist“, heißt es etwa auf der Seite ihrer Bundestagsfraktion. Sie seien für die Jobber allzu unsicher. Und echte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse würden daraus „so gut wie nie“ entstehen.

In Schleswig-Holstein schreibt die Nord-SPD als Arbeitgeber jetzt allerdings gleich zwei solcher Jobs aus – vor allem, um Parteichefin Serpil Midyatli mit dem Auto durch die Gegend zu kutschieren.

Bis Mai hatte Midyatli noch einen Landtags-Dienstwagen

Bis Mitte Mai konnte die 47-Jährige gegen Bezahlung noch einen der Dienstwagen des Kieler Landtags nutzen, der ihr als Fraktionschefin zustand. Dann aber musste sie den Posten an Thomas Losse-Müller abgeben, der die SPD, wenngleich recht erfolglos, in den Wahlkampf geführt hatte.

Gesucht würden „zwei Hilfskräfte im Bereich Hausverwaltung sowie für Fahrten der Landesvorsitzenden“, heißt es jetzt in einer Stellenanzeige auf der Homepage des SPD-Landesverbandes Schleswig-Holstein. Angelegt seien sie als Minijob für neun Stunden pro Woche. Pro Stunde gibt’s dann 13 Euro.

Auto fahren oder Geschäftsstelle putzen

Dafür wird allerdings einiges erwartet. Ein „eigenes Zeitmanagement“ etwa. Und die Bereitschaft, für den schmalen Lohn auch „am Abend und am Wochenende“ zu arbeiten. Wenn mal nicht gefahren werden muss, sollen die Minijobber etwa auch Aufgaben bei der „Reinigung in der Landesgeschäftsstelle“ übernehmen.

Ralf Stegner: So was gab’s früher nur in Wahlkämpfen

In der SPD sorgt die eigentlich doch so verpönte Billig-Arbeitnehmer-Lösung in der eigenen Partei bei manchem für Kopfschütteln. Midyatlis Amtsvorgänger Ralf Stegner betont auf LN-Anfrage, dass es solche Chauffeursstellen in seiner Zeit als SPD-Chef nicht gegeben habe. „Das gab’s nur in Wahlkämpfen.“ Da würden sich die Termine tatsächlich einmal so drängen, dass man Unterstützung durch einen Fahrer brauche.

Zu wenig Bewerber für feste Stellen?

Nord-SPD-Landesgeschäftsführer Götz Borchert kann an der Stellenausschreibung dennoch nichts Schlechtes finden. Es gehe schließlich auch darum, eine Gefährdung der Landesvorsitzenden auszuschließen. Sie solle sich etwa abends nach langen Terminen nicht mehr selber ans Steuer setzen müssen.

Und warum wird dann nicht eine einzige, aber dafür sozialversicherungspflichtige Stelle ausgeschrieben? Die Stundenzahl würde sich dafür doch nicht lohnen, sagt Borchert. Dann würde man wohl niemanden für den Job finden.

DGB-Nord übt scharfe Kritik an Minijobs

So eine Argumentation sorgt bei den Gewerkschaften allerdings für Empörung. „Wer Minijobs anbietet, darf sich über mangelndes Interesse von Fachkräften nicht wundern“, sagt der Sprecher des DGB-Nord, Thomas Ritter. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse seien zwar arbeitsrechtlich Teilzeitarbeitsverhältnissen gleichgestellt, „bieten aber so gut wie keine soziale Absicherung“.

SPD musste schon Personal einsparen

Möglicherweise will sich die SPD aber genau die nicht leisten. In Kiel gilt es als ausgemacht, dass die SPD nach vielen Wahlkämpfen und fast ebensovielen Wahlniederlagen nicht eben im Geld schwimmt. Es musste bereits Personal eingespart werden.

Am Wochenende und am Abend gebe es aber auch für die Minijobber Zulagen, sagt Götz Borchert. Oder besser gesagt: Weil sie vom Gesetz her nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen dürfen, müssten sie dafür dann eben weniger Stunden arbeiten.

CDU, FDP und Grüne leisten sich keinen Chauffeur

Auch andere Parteien setzen derweil auf die Unterstützung von Minijobbern. „Bei uns in der Geschäftsstelle arbeiten zwei Minijobber: ein Student und eine Teilzeitkraft“, sagt etwa FDP-Sprecher Jan Voigt. Einen Chauffeur für Parteichef Heiner Garg gebe es aber nicht. „Der fährt immer selbst mit seinem alten Fiat.“

In der CDU-Landesgeschäftsstelle in Kiel sei „jeder fünfte Mitarbeiter ein Minijobber“, sagt Geschäftsführer Tim Albrecht. Sie bekämen aber unterschiedliche Stundensätze. Die bestbezahltesten arbeiten dann nur einige wenige Stunden für das Geld. Einen Chauffeur für den Landesvorsitzenden gebe es nicht. Auch die Grünen winken bei der Chauffeurs-Frage ab. „So was gab’s bei uns noch nie“, sagt Sprecherin Claudia Jacob.

Gewerkschaft fordert Minijob-Reform

Beim DGB-Nord findet das Verhalten der anderen Parteien ebenso wenig Zustimmung wie die Minijob-Praxis der SPD. Solche Jobs seien bestenfalls für einige Menschen in besonderen Lebensphasen geeignet, sagt Thomas Ritter, für Schüler und Studenten etwa oder für Rentner. Die dürfen meist nur eine kleine Summe zur Rente hinzuverdienen. In jedem Fall müsse dringend eine Reform der Minijob-Regelung her, um diese Geringverdiener sozial abzusichern.