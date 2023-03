SPD-Spitzenpolitiker Klingbeil und Mützenich überraschend in Kiew eingetroffen

Die SPD-Führung will der Ukraine die volle Unterstützung zusichern - und die eigene Partei zusammenschweißen. Der Parteichef und der Fraktionsvorsitzende sind das erste Mal seit Kriegsbeginn in dem von Russland überfallenen Land. Ihre Botschaft: Hilfe für Kiew „militärisch, politisch, finanziell“.

Lars Klingbeil (2. von links) und Rolf Mützenich (2. von rechts) werden am Montagmorgen in Kiew vom deutschen Gesandten Bertram von Moltke (rechts) begrüßt.

Kiew. Die SPD-Spitzenpolitiker Lars Klingbeil und Rolf Mützenich sind am Montagmorgen überraschend zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der Parteichef sowie der Bundestagsfraktionsvorsitzende wollen der von Russland angegriffenen Ukraine vor Ort versichern, dass sie auf die ungebrochene deutsche Unterstützung zählen könne. Beide sind das erste Mal seit dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 in der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre Reise ist zugleich eine Botschaft der Geschlossenheit von Partei und Fraktion. Mützenich hatte in den vergangenen Monaten immer wieder gemahnt, neben Waffenlieferungen an die Ukraine auch die Diplomatie mit dem Ziel eines Waffenstillstands zu verstärken. Ihm und jenen Sozialdemokraten, die Russland in der Vergangenheit eng verbunden waren und Waffenlieferungen zunächst zurückhaltend gegenüberstanden, wurde vor allem in der Ukraine mangelnde Solidarität mit Kiew vorgehalten.

Klingbeil: Aufmerksamkeit hochhalten

Klingbeil sagte vor Journalisten: „Wir wollten zu zweit fahren, weil wir es als wichtiges Signal sehen, dass der Fraktionsvorsitzende und der Parteivorsitzende zusammen in die Ukraine reisen.“ Es gehe darum, ein Jahr nach Kriegsausbruch die Aufmerksamkeit weiter hochzuhalten - „und dafür zu sorgen, dass die Unterstützung der Ukraine weitergeht - militärisch, politisch, finanziell“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mützenich erklärte, jeder demokratische Staat, insbesondere westliche Partner müssten das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unterstützen. Er pochte zudem auf diplomatische Bemühungen, betonte aber: „Diplomatie ist eben nicht misszuverstehen als Verhandlung mit Putin, sondern mit Partnern, die manchmal auch abseits stehen wie Indien und Brasilien.“

Mützenich: Diplomatische Grundlage finden

Beide Länder gehören wie China zu den Staaten, die enge Kontakte zu Russland pflegen und in der UN-Vollversammlung jüngst nicht für die Resolution gegen den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gestimmt, sich aber enthalten haben. Auf ihnen ruhen Hoffnungen, Einfluss auf den Kremlchef zu nehmen. Mützenich sagte, es müsse versucht werden, eine diplomatische Grundlage zu finden, „die vielleicht am Ende Verhandlungen bedeuten kann“. 141 Länder stimmten für die Resolution, 7 dagegen, 32 enthielten sich.

Das „Zentrum gegen Desinformation des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine“ hatte Mützenich im Sommer 2022 auf eine Liste mit 75 internationalem Persönlichkeiten gesetzt, die „Narrative“ ähnlich der russischen Propaganda verbreiteten. Mützenich war mit dem Hinweis aufgeführt worden, dass er sich für einen Waffenstillstand einsetze. Auch Alice Schwarzer war auf der Liste zu finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mützenich hatte der ukrainischen Regierung später vorgeworfen, sie habe ihn auf eine „Terrorliste“ gesetzt, weil er sich „für einen Waffenstillstand oder für die Möglichkeit, über lokale Waffenruhen auch in weitere diplomatische Schritte zu gehen“ eingesetzt habe. Das ukrainische Außenministerium hatte das scharf zurückgewiesen und erklärt, es führe keine„Terrorliste“. Die Seite mit der Liste des Zentrums gegen Desinformation ließ sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Internet aufrufen.

Im Bundestag hatte Mützenich in der vorigen Woche in der Debatte über das erste Kriegsjahr betont, dass Putin für ihn ein „Monster“ sei.

Zehn Stunden Zugfahrt durch die Nacht nach Kiew

Klingbeil und Mützenich waren von Berlin nach Rzeszow im polnischen Karpatenvorland geflogen und von dort nach Przemysl nahe der ukrainischen Grenze gefahren, von wo sie über Nacht gut zehn Stunden mit einem Sonderzug in die ukrainische Hauptstadt fuhren. Mützenich ist vom ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk und Klingbeil von Außenministers Dmytro Kuleba nach Kiew eingeladen worden.