SPD will Protestbewegung im Iran massiv unterstützen

Twitter-Entlassungen: Unter diesen Bedingungen dürfen Chefs in den USA ihre Angestellten feuern

You are fired, Sie sind gefeuert – diesen Satz könnten viele Twitter-Mitarbeitende nach der Übernahme durch Techmilliardär Elon Musk bald zu hören bekommen. Doch wann dürfen Chefs in den USA ihren Mitarbeitenden eigentlich kündigen?