Spielen unter Luftalarm: Profifußball im Ukraine-Krieg

Berlin. Wenn die ukrainische Nationalmannschaft am Montag in Bremen aufläuft, müssen die Spieler mit einem nicht rechnen: Luftalarm. Zu Hause ist das seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres anders. Dort finden die Matches der Premjer-Liha, der ersten Liga, wegen der ständigen Gefahr russischer Luftangriffe ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt, wie der Sprecher der Nationalmannschaft, Oleksandr Hlyvynskyi, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Telefon aus Bremen sagt. Nur Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre und Journalisten seien zugelassen. „Wenn Luftalarm gegeben wird, gehen alle sofort in den Schutzkeller.“

Nach der Entwarnung werde das Match fortgesetzt, sagt Hlyvynskyi. „Das passiert sehr häufig.“ Am Nationalfeiertag, dem 24. August, sei während eines Matches in Lemberg gleich viermal Luftalarm ausgelöst worden. „Das Spiel hat viereinhalb Stunden gedauert, das war das längste.“ Manche Spiele in der gerade beendeten Saison, aus der Schachtar Donezk als Meister hervorgegangen ist, würden nur 20 oder 30 Minuten unterbrochen. „Manchmal, wenn wir Glück haben, sind wir in 90 Minuten plus Nachspielzeit fertig. Aber wir haben uns daran gewöhnt, so zu leben“, sagt der Sprecher. „In der Ukraine leben und kämpfen wir.“ Natürlich sei die Lage schwierig. So könne die Nationalmannschaft wegen des Krieges etwa keine Heimspiele veranstalten.

Die Engel des Sports

Profisportler würden nicht zur Armee eingezogen, sagt Hlyvynskyi. „Unsere besten Söhne und Töchter sind an der Front und verteidigen das Land. Aber wir leben weiter und vertreten unser Land auf jede mögliche Art.“ Athleten würden zur Moral der Bevölkerung anders beitragen: „Durch Siege im Sport.“ Besonders Spieler von Amateurklubs hätten sich aber freiwillig der Armee angeschlossen. Rund 300 ukrainische Athleten – darunter nicht nur Fußballer – seien im Kampf oder durch Bombardierungen ziviler Ziele getötet worden. „Wir nennen sie Engel des Sports.“

Das Team der Ukraine am Sonntag beim Training im Bremer Stadion. © Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Die Anreise der Spieler nach Bremen hat der Krieg zur wahren Odyssee gemacht. Zivilen Flugverkehr gibt es nicht mehr. 16 der 27 Spieler sind aus der Ukraine angereist, die anderen sind im Ausland unter Vertrag. Die Teammitglieder aus der Ukraine seien von Kiew aus mit dem Nachtzug in den polnischen Grenzort Chelm gefahren, wie Hlyvynskyi erzählt. Von dort aus sei es mit dem Bus weiter nach Warschau gegangen. Am Flughafen hätten sie fünf Stunden auf den Flieger nach Bremen gewartet. „Von der Abfahrt des Zuges bis zur Ankunft im Hotel waren wir 23 Stunden unterwegs.“

„Es wird ein sehr interessantes Spiel“

Der Motivation des Teams vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland tue das keinen Abbruch, sagt der Sprecher – erst recht, weil es das erste Match des neuen Nationaltrainers Serhiy Rebrov sei. „Es wird ein sehr interessantes Spiel.“ Mit was für einem Ergebnis er rechne? „Um ehrlich zu sein, ich bin nicht gut mit Vorhersagen“, sagt Hlyvynskyi lachend. „Ich hoffe, es wird ein Unentschieden, ein freundschaftliches Unentschieden. Das wäre ein gutes Ergebnis für beide Mannschaften. Ich hoffe vielleicht auf ein 2:2.“

