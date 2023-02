Über Lateinamerika gesichteter Ballon kommt auch aus China

Viele Länder bieten Hilfe an

Nach verheerenden Erdbeben: Athen will Ankara helfen – trotz politischer Spannungen

Bei schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind am Montag Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Viele Länder bieten ihre Unterstützung bei der Versorgung in dem Krisengebiet an. Selbst Griechenland möchte trotz vieler politischer Spannungen mit der Türkei helfen.