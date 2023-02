Abschuss von Spionageballon: USA befürchteten Sprengstoffdetonation

Nach Erdbeben: Mitsotakis und Erdogan sprechen wieder miteinander

Obgleich zwischen Athen und Ankara diplomatische Eiszeit herrscht, rückt man in Zeiten der Not zusammen. Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei bot der griechische Regierungschef Mitsotakis nun seine Hilfe an. Diese sogenannte „Erdbeben­diplomatie“ geht bis in die 90er-Jahre zurück.