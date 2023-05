Umsatz bei Sportwetten steigt wohl deutlich weniger als angegeben

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) muss den Beitrag zum Thema Glückspiel in ihrem Jahrbuch Sucht 2023 korrigieren. Wie der Verband für Suchtprävention bekannt gab, wird aktuell an einer korrigierten Version gearbeitet. „Unter anderem werden die Umsatzzahlen zu Sportwetten noch einmal sorgfältig überprüft“, sagte einer Sprecherin der DHS dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Man stehe im engen Austausch mit dem Autoren des Beitrags.

Im Jahrbuch Sucht 2023, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, gab der DHS an, dass der Umsatz von Sportwettenanbietern 2021 um 409,6 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro gestiegen sei. Kurz darauf zog der Deutsche Sportwettenverband die Zahlen in einer Stellungnahme in Zweifel. So stiegen die Umsätze im Jahr 2021 nur um 21 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro, teilte der Sportwettenverband mit. Wie es zu dem mutmaßlichen Rechenfehler kommen konnte, ist noch unklar. Das DHS will über Details informieren, sobald die Zahlen abschließend geprüft sind.

Auch wenn die Umsätze nicht so rasant ansteigen, wie zunächst gedacht, warnen Experten vor den Gefahren der Glückspielsucht und kritisieren die Gesetzgebung. Seit Juli 2021 ist der Glückspielstaatsvertrag in Kraft. Dort einigten sich Bund und Länder darauf, Glückspiel unter Auflagen zu legalisieren. Private Anbieter müssen etwa Lizenzen erwerben, um Glücksspiel und Sportwetten anbieten zu können. Vorher befand sich die Branche in einer rechtlichen Grauzone.

Fachverband fordert Werbeverbot für Sportwetten

Der Fachverband Glücksspielsucht etwa fordert ein Werbeverbot. „Hier sind die Bundesländer in der Pflicht. Sie profitieren in Form von sehr hohen Steuereinnahmen. Sie sollten den Glückspielstaatsvertrag aufmachen und die Werbung verbieten oder zumindest sehr stark einschränken“, sagt die Vorsitzende des Verbands Ilona Füchtenschnieder. Außerdem fordert der Verband mehr Geld unter anderem für Prävention, Beratung und Forschung.

Auch Sportverbände wie der Deutsche Fußball Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL), die Kooperationen mit Wettanbietern betreiben, kritisiert Füchtenschnieder: „Der Sport ist auf den Nachwuchs angewiesen und dort auch sehr beliebt. Das heißt, bei allem was man tut, sollte man auch Kinder und Jugendliche im Blick haben.“ Die exzessiv betriebene Sportwetten-Werbung passe da nicht ins Bild. Außerdem sei sie inkonsequent: „Warum gibt es diese gesetzlich festgelegten Ausnahmeregelungen für Glücksspielwerbung? Das versteht kein Mensch“.

Faninitiative sieht Fußballverbände in der Pflicht

Kritik kommt auch von der Faninitiative Unsere Kurve: „Es gibt ja einen Grund, warum die Teilnahme an Glücksspiel erst ab 18 Jahren erlaubt ist, daher sollten der Sport und die Gesetzgebung nicht zur Verharmlosung und Normalisierung von Sportwetten beitragen“, sagt Markus Sotirianos, Vorstandsmitglied des Vereins. Sportwetten an sich wolle die Faninitiative nicht verbieten. „Es ist die massive Werbung, der man sich als Fan, der sich für Fußball interessiert, gar nicht mehr entziehen kann, die einem nur noch auf die Nerven geht. Ein Anfang wäre, dass Vereine und Verbände mindestens die Hälfte der Einnahmen aus Sportwetten-Sponsorings für präventive Zwecke investieren würden.“

Zuletzt hatte sich auf der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), im RND-Interview für ein Werbeverbot ausgesprochen: „Das Mindeste ist ein weitgehendes Verbot von Werbung für Sportwetten in TV, Radio und Internet, wie es bereits für Onlinecasinos gilt.“ Ähnlich wie beim Alkohol setze sich Blienert für ein Verbot von Sponsoring durch Wettanbieter im Sport ein. „Sport ist etwas Gesundes, Wetten kann dagegen zur Spielsucht führen, die Existenzen zerstört und sogar Menschen in den Selbstmord treibt. Das passt einfach nicht zusammen“, so Blienert.