Staatsanwalt in Prozess um US-Kapitolsturm: Proud Boys sahen sich als Trumps Armee

Washington. Ein aufsehenerregender Prozess gegen Vertreter der rechtsextremen Proud Boys in den USA im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 neigt sich dem Ende zu. Nach mehr als drei Monaten der Zeugenaussagen begann die Staatsanwaltschaft am Montag damit, den Geschworenen ihre Schlussplädoyers vorzutragen.

Angeklagt sind der frühere Proud-Boys-Anführer Enrique Tarrio sowie vier weitere Vertreter der Gruppe. Nur zwei von ihnen, Dominic P. und Zachary R., sagten in dem Verfahren aus. Beide erklärten, es habe keinen vorab bestehenden Plan für die Erstürmung des Kapitols in der Hauptstadt Washington gegeben, als dort gerade der Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 bestätigt werden sollte.

Staatsanwalt Conor Mulroe erklärte dagegen am Montag, die Proud Boys hätten sich hinter dem Wahlverlierer, dem damaligen Präsidenten Donald Trump, aufgestellt, und seien bereit gewesen, in seinem Namen Gewalt anzuwenden. „Diese Angeklagten sahen sich selbst als Donald Trumps Armee, dafür kämpfend, ihren bevorzugten Anführer an der Macht zu halten, egal was das Gesetz oder die Gerichte dazu zu sagen hatten.“

Angeklagten droht Haftstrafe von bis zu 20 Jahren

Die Worte Mulroes unterstreichen, wie das Justizministerium während des Verfahrens daran arbeitete, eine Verbindung zwischen den Worten und Taten Trumps und der Gewalt am Tag des Kapitolsturms aufzuzeigen. Staatsanwälte präsentierten den Geschworenen mehrfach Aufnahmen, die zeigten, wie Donald Trump den Proud Boys bei der ersten Wahlkampfdebatte mit Biden sagte, sie sollten sich bereithalten.

Tarrio ist eines der Hauptziele bei der Untersuchung des Justizministeriums zum Kapitolsturm. Er war an dem Tag zwar nicht in Washington, ihm wird aber vorgeworfen, den Angriff aus der Distanz orchestriert zu haben. Es wurde erwartet, dass sich einer der Anwälte Tarrios am Dienstag an die Geschworenen richtet, an dem weitere Schlussplädoyers gehört werden. Die Verteidiger der Angeklagten haben erklärt, es gebe keine Belege für die ihren Mandanten vorgeworfene aufrührerische Verschwörung oder einen Plan zum Angriff auf das Kapitol. Bei einer Verurteilung wegen aufrührerischer Verschwörung drohen den Männern Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.

