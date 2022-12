Staatsanwaltschaft: Fast 400 Selbstanzeigen wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“

Lehrermangel herrscht an der Klinikschule des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster. Die Chefärztin Dr. Christiane Petersen wirbt für einen Einstieg in der Einrichtung in der Tagesklinik Sterntaler und erklärt, welche Voraussetzungen Bewerberinnen und Bewerber mitbringen müssen.