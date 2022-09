Stadt Bochum spart Energie auch im Krematorium

Die Stadt Bochum spart Energie auch bei der Bestattung: In der Anlage werde nur noch einer der zwei Öfen betrieben, so Bürgermeister Thomas Eiskirch (SPD). Daneben setzt die Stadt Bochum, neben anderen NRW-Städten, noch eine Reihe anderer Sparmaßnahmen um. Dazu werde jeder „ein bisschen seine Komfortzone verlassen müssen“, so Eiskirch.

Bochum. Beim Sparen von Energie macht die Stadt Bochum auch vor ihrem Krematorium nicht Halt: Die Anlage sei vom Zwei-Schicht-Betrieb mit zwei Öfen auf einen Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr mit nur noch einem Ofen umgestellt worden. Damit werde das Anheizen der Öfen reduziert, sagte der Bochumer Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) am Freitagmorgen im WDR.

In fast allen Städten NRWs gebe es bereits ein Bündel von Maßnahmen zum Energiesparen, die aktuell umgesetzt würden, sagte Eiskirch, der auch Vize-Vorsitzender des NRW-Städtetages ist. In Bochum werde die Temperatur in den städtischen Büros auf 19 Grad begrenzt. Anlagen seien dabei so umprogrammiert und teils sogar Thermostate ausgetauscht worden, dass man das auch nicht individuell höher drehen könne.

Fehlende Beleuchtung nicht auf Kosten der Sicherheit

Nachts würden große Gebäude nicht mehr angestrahlt, zum Beispiel das Rathaus. An welchen Stellen die Beleuchtung abgestellt werde, schaue sich die Stadt dabei natürlich individuell an, sagte Eiskirch mit Blick auf die Warnung von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) vor neuen „Angsträumen“. „Die Beleuchtung des Rathauses ist was anderes als eine dunkle Unterführung plötzlich dunkel zu lassen.“

Reul hatte in der „Rheinischen Post“ (Freitag) unter Hinweis auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung vor der Abschaltung von Straßenlaternen im öffentlichen Raum gewarnt.

Ziel der Energiesparmaßnahme ist nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur, 20 Prozent Energie und Wärme zu sparen. Dazu werde jeder „ein bisschen seine Komfortzone verlassen müssen“, sagte Eiskirch.

