﻿Politiker fordert Pflichtmittagsschlaf für Rathausmitarbeiter in Leipzig

Leipzig. Schlafen ist bekanntlich gesund. Wer sich regelmäßig auch mittags noch kurz aufs Ohr legt, stärkt damit nicht nur sein Herz-Kreislauf-System. 20 Minuten Mittagsschlaf, ein sogenannter Powernap, kann leistungsfähiger machen sowie die Konzentrationsfähigkeit steigern und sogar die Stimmung aufhellen. Das zeigen Studien.

Für Stadtrat Thomas Kumbernuß von der Satiretruppe „Die Partei“ offenbar Grund genug, dieser medizinischen Erkenntnis nun endlich auch im Rathaus Geltung zu verschaffen. Jedenfalls will er den rund 9000 Bediensteten der Verwaltung einen Pflichtmittagsschlaf verordnen. Einen entsprechenden Antrag hat er jetzt in das reguläre Ratsverfahren gebracht.

Sofern der Antrag am Mittwoch auf Wohlwollen in der Ratsversammlung stößt, müssen sich in den kommenden Wochen Ausschüsse mit dem Thema näher befassen, es diskutieren, gegebenenfalls Sachverständige anhören, die Meinung der Stadtverwaltung dazu einholen, Vor- und Nachteile abwägen et cetera et cetera, um letztlich in ein, zwei oder drei Monaten zu einem Ratsbeschluss zu kommen.

Mittagsschlaf soll Teil der Arbeitszeit werden

Kumbernuß hat zumindest schon ganz konkrete Vorstellungen über den obligatorischen Tagesschlaf der Rathausmitarbeiter: „Der tägliche Mittagsschlaf ist als Arbeitszeit zu erfassen. Er ist innerhalb der Arbeitszeit durchzuführen und soll frühestens eine Stunde nach Arbeitsaufnahme beginnen und spätestens eine Stunde vor dem Feierabend enden. Alle Mitarbeitenden mit mehr als sechs Stunden Arbeitszeit am Tag sind von der Regelung einzubeziehen.“ Ruheräume müssten dafür eingerichtet, Liegen oder Hängematten angeschafft werden. Und wer seinen Mittagsschlaf für private Erledigungen wie etwa Einkäufe nutzt, dem soll Bestrafung drohen.

Für den Stadtrat, der für ausgefallene Initiativen bekannt ist, ist der Vorstoß nicht nur ein probates Mittel zur Gesundheitsprävention. Er könnte auch Anreize für qualifiziertes Fachpersonal setzen, sich um eine Anstellung bei der Stadt zu bewerben. Und Personal sucht die Kommune bekanntlich händeringend.

Linksfraktion rückt von Vorschlag ihres Mitglieds ab

Der Linksfraktion, deren Mitglied Kumbernuß ist, geht der Vorschlag aus der Feder des Spaßparteifrontmans aber diesmal wohl doch zu weit. Jedenfalls beeilte sich Fraktionschef Sören Pellmann am Dienstag klarzustellen, dass jedes Fraktionsmitglied das Recht habe, Einzelanträge zu stellen. Die Linke setze sich zwar durchaus für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Rathaus ein. Pellmann: „Dennoch gehört der Mittagsschlaf nicht zu unserem Forderungskatalog.“

