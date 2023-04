Stadtteile im Vergleich: Welche Viertel deutscher Großstädte ähneln einander am meisten?

Daten und Methode

Die Daten zu Demografie, Arbeitsmarkt und Wahlergebnissen stammen von den Statistikämtern der Städte. In der Auswahl sind die 20 größten Städte Deutschlands mit einer Einwohnerzahl von mehr als 200.000 enthalten, außerdem Kiel und Göttingen, weil die „Kieler Nachrichten“ und das „Göttinger Tageblatt“ zum RND gehören. Die Distanz der jeweiligen Viertel zur Stadtmitte wird auf Grundlage der Geodaten errechnet. Die Einwohnerzahl der rund 1500 untersuchten Viertel reicht von fast 100.000 bis unter 1000 Einwohner. Wo sinnvoll, werden die Werte ins Verhältnis zur Zahl der Einwohner oder der Haushalte gesetzt. In einem zweiten Schritt wird für jeden Indikator eine Rangfolge der Viertel innerhalb der jeweiligen Stadt erstellt. Für jeden Indikator wird der mittlere Stadtteil ermittelt und ihm der Wert null zugewiesen. Der am weitesten nach oben bzw. unten von diesem Median abweichende Stadtteil bekommt den Wert eins bzw. minus eins. Alle anderen Stadtteile erhalten entsprechend einen Wert zwischen den Extremen. Als Nächstes wird jeder dieser normalisierten Werte mit den Werten der anderen Stadtteile verglichen. Der Stadtteil mit der insgesamt geringsten Abweichung ist das Gegenstück, das in der Karte hervorgehoben wird. Dieser hat also nicht absolut die ähnlichsten Werte, sondern relativ zu den übrigen Stadtteilen derselben Stadt.