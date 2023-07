Deutsche Wirtschaft tut sich mit dem erhofften Aufschwung schwer

Berlin. Deutschlands Wirtschaft tritt auf der Stelle. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal zwar nicht weiter gesunken, aber auch nicht gewachsen. Die Wirtschaftsleistung stagniert. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mit.

Der erhoffte Konjunkturaufschwung bleibt damit aus. Und die Aussichten auf die kommenden Monate sind gedämpft: Gerade erst hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Vorhersage für Deutschlands Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nach unten korrigiert. Die IWF-Ökonomen erwarten nun 2023 einen BIP-Rückgang von 0,3 Prozent, was sich mit Einschätzungen der Deutschen Bundesbank deckt. Eine Erholung mit einem Plus von 1,2 bis 1,3 Prozent wird hingegen für 2024 erwartet.

Frankreich verzeichnet Wirtschaftswachstum

Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt tut sich deutlich schwerer mit dem Aufschwung als andere Länder. So berichtete Frankreich am Freitag von 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Laut IWF-Prognose wird im Vergleich zu den 20 anderen untersuchten Staaten und Regionen einzig in Deutschland die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr leicht sinken. Mittlerweile macht bereits der Begriff vom „Kranken Mann Europas“ die Runde, mit dem die britische Zeitschrift „Economist“ Deutschland um die Jahrtausendwende bezeichnete.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte die jüngsten Zahlen „alles andere als zufriedenstellend“. Zwar gebe es leichte positive Tendenzen beim privaten Konsum und bei den Investitionen, aber das reiche nicht. Was Deutschland jetzt brauche, seien Impulse für Investitionen und Spielräume für die energieintensive Industrie. Der Vizekanzler pochte dabei erneut auf einen Industriestrompreis, der Unternehmen zu günstigerer Energie verhelfen soll.

Chemieindustrie schlägt Alarm

Mittlerweile werden auch die Alarmrufe der Unternehmen lauter. „Die Hoffnungen, dass nach einem milden Winter und deutlich gesunkenen Gas- und Strompreisen eine Erholung einsetzt, haben sich nicht erfüllt“, warnte Markus Steilemann, Präsident des Chemieverbandes VCI, kürzlich. Deutschlands drittgrößte Industriebranche erwartet demnach in diesem Jahr einen Einbruch von Produktion und Umsatz.

Nachdem sie sich im vergangenen Jahr noch robust gezeigt hatte, war die deutsche Wirtschaft um den Jahreswechsel in eine technische Rezession gerutscht: Zwei Quartale in Folge schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt. Ein wichtiger Grund war die hohe Inflation, die zeitweise auf 10,4 Prozent geklettert war. Mittlerweile ist sie allerdings gesunken – und verliert weiter an Schwung. Denn auch diese Zahlen legte das Statistische Bundesamt am Freitag vor: Laut der vorläufigen Schätzung lag die Teuerung im Juli bei 6,2 Prozent und schwächte sich im Vergleich zum Juni (6,4 Prozent) leicht ab.

DIW: Wir gehen für 2023 nun eher von einer Stagnation aus

Zögerlichen Optimismus gibt es beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Timm Bönke, Co-Leiter des Konjunkturteams, verweist darauf, dass die Wiesbadener Statistiker die bisherigen BIP-Zahlen für das erste Quartal revidiert haben: Statt dem Rückgang von 0,3 Prozent wird das Minus nur noch mit 0,1 Prozent beziffert. „Anscheinend ist der Einbruch nicht so stark gewesen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Für die Jahreswachstumsrate bedeute das ein positiveres Bild. „Wir gehen für das Gesamtjahr 2023 nun eher von einer Stagnation aus“, sagt der DIW-Experte.

Positive Tendenzen zeige zum Beispiel der Ifo-Geschäftsklimaindex: „Zwar ist das Klima aktuell schlecht, aber die Erwartungen stabilisieren sich und sind im Dienstleistungsbereich sogar leicht gestiegen.“ Außerdem gebe es aus anderen Ländern längst positivere Signale, was sich auf den Handelspartner Deutschland auswirke.

Gewerkschaftsbund fordert Gegensteuern

Als Reaktion auf die jüngsten Zahlen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nun ein Gegensteuern. „Die aktuellen Zahlen sind ein Warnschuss für Bundesregierung und Europäische Zentralbank“, sagt DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. „Es zeigt sich, dass die Europäische Zentralbank bei den Zinserhöhungen übertreibt und das Wachstum abwürgt.“ Sie müsse ihre Verantwortung für den Erhalt von Arbeitsplätzen erkennen.

„Deutschland steht beim Wirtschaftswachstum schlechter da als viele vergleichbare Industriestaaten“, mahnt Körzell, der das von Christian Lindner (FDP) geführte Bundesfinanzministerium in der Pflicht sieht. „Es ist ein Fehler, in Krisenzeiten an der Schuldenbremse festzuhalten.“ Stattdessen brauche es eine „massive Ausweitung“ der öffentlichen Investitionen in Infrastruktur, Sozialstaat und die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft, findet Körzell. „Das stabilisiert kurzfristig Konjunktur und Arbeitsmarkt und sorgt langfristig für eine moderne und zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft.“