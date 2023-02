Starlink-Satelliten: Unternehmen schränkt Nutzung für ukrainisches Militär ein

Vor Gipfel in Brüssel Vor Gipfel in Brüssel

Österreich fordert „physische Infrastruktur und Barrieren“ zum Schutz der EU-Außengrenzen

In Fragen um die Migration liegen die Positionen Deutschlands und Österreichs weit auseinander. Österreich fordert einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen – bestenfalls mit „physischer Infrastruktur und Barrieren“, so Kanzler Nehammer. Wien droht zudem mit der Blockade einer Abschlusserklärung auf dem Gipfel am Donnerstag in Brüssel.