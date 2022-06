US-Präsident Biden: USA wollen mehr Truppen in Europa stationieren

Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Europa deutlich ausbauen. Das unterstrich US-Präsident Joe Biden beim Nato-Gipfel in Madrid. Die Nato solle in der Lage sein „Bedrohungen aus allen Richtungen und in allen Bereichen“ zu begegnen, hieß es. Auch für Deutschland bedeutet das Veränderungen.