Ob zu Besuch bei der Familie oder auf dem Weg in den Urlaub: Zu Ostern sind die Autobahnen traditionell voll. Der ADAC gibt Auskunft, wann Reisende strategisch fahren sollten und wo die meisten Staus drohen.

Stau zu Ostern: An diesen Tagen wird es laut ADAC besonders voll

Das Osterwochenende sorgt jedes Jahr für volle Straßen und viel Frust bei Autofahrern und Autofahrerinnen. Wie der ADAC kürzlich mitteilte, wird der Gründonnerstag, 6. April, der Tag mit den meisten Staus auf den deutschen Autobahnen. Auch am Ostermontag, 10. April, wird es wieder voll: Hier endet nicht nur das lange Wochenende, sondern in sechs Bundesländern auch die Ferien. Vergleichsweise ruhig wird der Ostersonntag, 9. April. Hier kommen Autofahrerinnen und Autofahrer entspannter durch den Verkehr.

Eine große Quelle für stockenden Verkehr stellen Baustellen dar: Auf den deutschen Autobahnen gibt es hiervon insgesamt 1000 – wegen des hohen Verkehrsaufkommens über die Feiertage wird allerdings auf unnötige Wochenendvollsperrungen verzichtet. Trotzdem vollgesperrt sind der Streckenabschnitt der A45 zwischen Lüdenscheid und der Raststätte Sauerland (Nordrhein-Westfalen) sowie die A66 zwischen Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Mainzer Straße (Hessen). Bei beiden Sperrungen sind Umleitungen ausgeschildert.

Auch in den Großräumen um München, Köln, Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg wird es eng. Außerdem müssen Autofahrende in der Nähe von Leipzig, Dortmund und Nürnberg mit Behinderungen durch Bauarbeiten rechnen.

Im benachbarten Ausland sollten Autofahrerinnen und Autofahrer mit viel Verkehr rechnen: Vor allem in Richtung der Ski- und Alpengebiete herrscht hier Staugefahr. Konkret betroffen sind die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpassroute sowie in der Schweiz die Gotthard-Route.

Die ADAC-Stauprognosen für dieses Ostern bauen auf den Daten aus den vergangenen Jahren auf: Gründonnerstag ist laut dieser Statistiken traditionell der Tag mit den meisten Staus.

Hier treffen Pendlerverkehr und Urlaubsreisende aufeinander – 2019 war der Gründonnerstag sogar einer der staureichsten Tage des Jahres mit über 3400 Staus auf den deutschen Autobahnen. Auch der Ostermontag bringt jedes Jahr aufs Neue volle Straßen. Am Karfreitag nimmt der Verkehr erfahrungsweise schon ab, allerdings kann es auch hier noch vermehrt zu stockendem Verkehr kommen. Entspannter ist es hingegen normalerweise am Samstag zwischen den Feiertagen sowie am Ostersonntag.

Einzige Ausreißer in den Statistiken: Die Jahre der Corona-Pandemie. Vor allem 2020 sind die Menschen wenig gereist. Das Verkehrsaufkommen wird dieses Jahr wieder mehr als noch zu Pandemiezeiten sein, wohl aber noch nicht auf das Vor-Corona-Niveau klettern.

