Tausende Sudanesen versuchen vor den anhaltenden Kämpfen im Land zu fliehen. Den meisten Flüchtenden bleibt dabei nur der Landweg. Augenzeugen berichten von langen Staus an der Grenze zu Ägypten. Millionen weitere suchen in der Hauptstadt Khartum immer noch Schutz vor den Gefechten in ihren Häusern - dort fehlt es aber mittlerweile an Strom, Wasser und Lebensmitteln.

Staus an der Grenze zu Ägypten: Tausende Sudanesen fliehen auf dem Landweg

Prekäre Situation für Millionen in Hauptstadt

Prekäre Situation für Millionen in Hauptstadt

Khartum. Während westliche Staaten ihr diplomatisches Personal aus dem Sudan ausfliegen, versuchen Einheimische verzweifelt, auf dem Landweg vor den seit neun Tagen anhaltenden Kämpfen zu fliehen. „Meine Familie - meine Mutter, meine Geschwister, meine Neffen - sind auf der Straße vom Sudan über Assuan nach Kairo“, schrieb der prominente sudanesische Filmemacher Amdschad Abual-Ala auf Facebook.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Übergang Arkin an der ägyptischen Grenze stauten sich etwa 30 Busse mit jeweils mindestens 55 Menschen, sagte der Student Suliman al-Kuni der Nachrichtenagentur AP. „Wir sind auf eigenes Risiko 15 Stunden über Land gefahren“, sagte er. „Aber viele meiner Freunde sitzen immer noch im Sudan fest.“

Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben 311 Menschen nach Jordanien ausgeflogen. Eine Bundeswehrmaschine mit 101 Menschen flog von dort nach Berlin, wo sie am Montag landete, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstes Flugzeug mit Evakuierten aus dem Sudan in Berlin gelandet Ein Airbus der Luftwaffe hatte die Menschen in der Nacht in Jordanien an Bord genommen. © Quelle: Reuters

Das niederländische Außenministerium erklärte, ein Luftwaffentransporter sei am Montag mit Evakuierten mehrerer Staaten vom Sudan nach Jordanien geflogen. Frankreich flog nach Regierungsangaben 388 Menschen aus 28 Staaten nach Dschibuti aus, darunter auch Sudanesen. Auch Italien und Spanien holten Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum. Den Anfang hatten die USA und Großbritannien gemacht. 46 Hilfskräfte wollten das Land nach Angaben ihres italienischen Arbeitgebers nicht verlassen. Sie arbeiten in Krankenhäusern in Khartum, Njala und Port Sudan.

Heftige Straßenkämpfe

Im Sudan liefern sich Armee und die paramilitärische Truppe RSF seit 15. April heftige Straßenkämpfe. Armeechef Abdel Fattah Burhan und RSF-Führer Mohammed Hamdan Dagalo hatten vor 18 Monaten gemeinsam gegen prodemokratische Kräfte geputscht, sind jedoch darüber zerstritten, wie die RSF in die Streitkräfte integriert werden sollen. Bei den Kämpfen wurden mehr als 420 Menschen getötet, darunter 264 Zivilisten. Es gab mehr als 3700 Verletzte. Wiederholt angekündigte Feuerpausen wurden nicht eingehalten.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Aus Omdurman berichteten Einwohner von Kämpfen, obwohl beide Seiten angekündigt hatten, zum Zuckerfest nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan drei Tage lang die Waffen schweigen zu lassen. „Wir sehen keinen solchen Waffenstillstand„, berichtete Amin al-Tajed aus seinem Haus in der Nähe des Staatsfernseh-Gebäudes in Omdurman. Es seien heftiges Gewehrfeuer und Explosionen zu hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Millionen Menschen suchen zwischen Gefechten in Häusern Schutz

Nach UN-Angaben sind Tausende Sudanesinnen und Sudanesen vor den Kämpfen aus Khartum geflohen. Millionen weitere suchten zwischen Gefechten und Explosionen in ihren Häusern Schutz. Es gab Plünderungen und nicht ausreichend Strom, Lebensmittel und Wasser. Aus der Region Darfur flohen bis zu 20.000 Menschen in den Tschad.

Die Kämpfe beeinträchtigen auch den Betrieb des Flughafens in Khartum. Mindestens eine Startbahn war beschädigt, über dem Gelände lag schwarzer Qualm. Andere Flughäfen waren geschlossen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell twitterte, er habe Burhan und Dagalo zu einem sofortigen Waffenstillstand gedrängt, damit Zivilisten geschützt und EU-Bürger evakuiert werden könnten.

Der Landweg von Khartum nach Port Sudan am Roten Meer ist etwa 840 Kilometer weit. Saudi-Arabien hat nach Angaben des Staatsfernsehens auf diesem Weg 157 Menschen evakuiert. Von Port Sudan wurden sie per Schiff nach Dschidda in Saudi-Arabien gebracht.

Ägypten hat nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Bürgerinnen und Bürger im Sudan. Die Regierung rief sie auf, sich für Evakuierungen in Konsulaten in Port Sudan und Wadi Halfa zu melden, wie die staatliche ägyptische Nachrichtenagentur Mena berichtete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP