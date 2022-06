Steckt dieses russische Komiker-Duo hinter den Klitschko-Fakes?

Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung

Bericht der UN: Klima der Angst und Willkür in Belarus

Die Vereinten Nationen haben in einem aktuellen Bericht die schlechte Menschenrechtslage in Belarus bemängelt: Die Rechte der Menschen etwa auf friedliche Versammlungen oder freie Meinungsäußerung würden immer weiter eingeschränkt. Auch die Ausweitung der Todesstrafe sei besorgniserregend, sagte Sonderberichterstatterin Marin in Genf.