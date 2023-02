﻿Als deutscher Kämpfer in der Ukraine: „Der Krieg ist vorüber, wenn ich die russische Grenze im Osten sehe“

Stefan in Kharkiv: Der ehemalige Fuhrunternehmer und Bundeswehrsoldat hat sich der internationalen Legion in der Ukraine angeschlossen.

Stefan ist früher in Afghanistan im Einsatz gewesen. Jetzt kämpft der Ex‑Bundes­wehr­soldat in der Ostukraine gegen russische Besatzer. Er erzählt, wann der Krieg für ihn zu Ende ist – und was er Neonazis rät, die sich der internationalen Legion anschließen wollen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket