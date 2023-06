Steht Trump für Law and Order?

Liebe Leserinnen und Leser,

„Law and Order“ – das ist für amerikanische Konservative eine zentrale politische Botschaft. In allen Präsidentschaftswahlkämpfen der Republikaner spielte die Parole eine Rolle.

Aber wird Donald Trump im Wahljahr 2024 Recht und Ordnung noch verkörpern können, nachdem er in der Dokumentenaffäre auf spektakuläre Art das Recht gebrochen hat und mit geheimen Unterlagen mehr als unordentlich umgegangen ist?

Diese Frage quält jetzt die Republikaner mehr, als sie es nach außen hin zugeben.

Willkommen zum USA-Newsletter „What’s up, America“, der sich einmal mehr dem früheren Präsidenten widmet – der auch der künftige Präsident sein könnte: Laut Demoskopieportal Five Thirty Eight hat Trump unter den potenziellen republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten weiterhin einen deutlichem Vorsprung vor Ron DeSantis. Mike Pence und Nikki Haley liegen weit abgeschlagen auf hinteren Plätzen.

Trump demontiert sein eigenes Leitmotiv

In seiner Zeit im Weißen Haus (Januar 2017 bis Januar 2021) machte Trump „Law and Order“ immer wieder zum zentralen Thema seiner Innenpolitik. „Ich bin euer Law-and-Order-Präsident“, tönte Trump im Jahr 2020. Damals war es wegen exzessiver Polizeigewalt gegen Schwarze und gegen linke Demonstranten und Demonstrantinnen zu Unruhen in mehreren amerikanischen Großstädten gekommen – was wiederum viele Normalbürgerinnen und -bürger aus der gesellschaftlichen Mitte verängstigte.

Mit seiner Aktenaffäre aber demontiert Trump jetzt sein eigenes Leitmotiv. Auch konservative Wählerinnen und Wähler, die ihn 2016 unterstützt haben, geraten mittlerweile ins Grübeln: Was ist von einem Amtsträger zu halten, der geheime Dokumente mit nach Hause nimmt, sie dort unter anderem in Badezimmern und Toiletten hortet, um sie dann gelegentlich herauszuholen und daraus genüsslich zu zitieren – mit dem einzigen Zweck, Gäste zu beeindrucken, die keine Berechtigung haben, die Dokumente zu sehen?

Trump leugnete, dass es so war. Auch seine Anhängerinnen und Anhänger sprachen von konstruierten Vorwürfen.

Seit Dienstag, 27. Juni 2023, kursiert jedoch ein belastendes Beweisstück erstmals auch im Netz: Der Sender CNN veröffentlichte ein haarsträubendes Tondokument, das belegt, wie Trump in Plauderlaune die von ihm gehorteten Papiere durchblättert und ihren Inhalt unbefugten Personen mitteilt. Unter anderem geht es allen Ernstes um einen möglichen Angriff der USA auf den Iran.

Seriöse Konservative wenden sich ab

Trump selbst ist mit den Worten zu hören: „Das sind die Papiere.“ Auch macht er seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Vertraulichkeit aufmerksam.

Die jetzt veröffentlichte Aufnahme entlarvt Trump gleich doppelt.

Die Enthüllung von CNN zeigt Trump als jemanden, der sich und anderen beweisen will, dass er sich über Regeln hinwegsetzt. Seit Wochen war in der Dokumentenaffäre über die Beweggründe Trumps spekuliert worden. Nun erweist sich die düsterste Deutung – entlang jämmerlichen narzisstischen Mustern – als die richtige.

Gleichzeitig wird deutlich, dass Trump aktuell wieder mal als Lügner unterwegs ist. Noch vor einer Woche behauptete er im Sender Fox: „Es gab kein Dokument... Das waren Zeitungsgeschichten, Zeitschriftengeschichten und Artikel.“

Inzwischen wenden sich immer mehr seriöse Konservative von Trump ab. Ihr Argument: Wer wirklich rechtstreu ist, kann unmöglich Trump unterstützen.

„Noch ist es nicht zu spät für die Republikanische Partei“, schrieb dieser Tage J. Michael Luttig, ein von George Bush Senior ernannter früherer Bundesrichter, in einem vielbeachteten Aufsatz in der „New York Times“. „Es ist endlich an der Zeit, dass sie das Land über ihre Partei stellen und sich vom Abgrund zurückziehen – zum Wohle der Partei und der Nation.“

„Trump ist ein soziopathischer Krimineller“

Der Appell Luttigs richtet sich an Republikaner wie Ron DeSantis, Kevin McCarthy und Ted Cruz, die nicht etwa Trump kritisieren, sondern die Anklageerhebung gegen ihn. Die drei hatten von einem parteipolitisch motivierten Missbrauch der Justiz durch die Regierung von Präsident Joe Biden gesprochen.

Hartes Urteil über Trump: Rechtsanwalt George Conway am 27. Juni 2023 auf CNN. © Quelle: CNN screenshot

Bringt jetzt das Tondokument neue Bewegung in die Debatte? Der prominente konservative Rechtsanwalt George Conway ließ am Dienstag aufhorchen. Dem Sender CNN sagte Conway, das Tondokument sei „atemberaubend“. Der frühere Präsident verstoße gegen Bundesrecht und lache noch dabei. Es sei rätselhaft, wie Trumps Verteidiger angesichts einer so erdrückenden Beweislage im anstehenden Prozess eine Jury davon überzeugen wollen, dass Trump keine Dokumente mitgenommen und sie auch niemals Dritten zugänglich gemacht hat. „Trump ist ein soziopathischer Krimineller“, sagte Conway.

George Conway (59) war übrigens von 2001 bis zum März dieses Jahres mit Kellyanne Conway (56) verheiratet, die für Trump als Medienberaterin im Weißen Haus tätig war. Das Paar hatte in vielen Dingen politische Meinungsverschiedenheiten, was der langjährigen Ehe zunächst keinen Abbruch tat. In den letzten Jahren jedoch war der Streit der Conways auch öffentlich ausgetragen worden, in einem Ton wachsender Unversöhnlichkeit.

WINNER: Google blickt mit KI der Welt ins Auge

Sundar Pichai, der CEO von Google, will mit künstlicher Intelligenz (KI) einen Wandel in der Medizintechnik einleiten. „Wir werden rund um den Globus KI-Zentren errichten und diese Entwicklung vorantreiben“, sagt Pichai.

Der Google-Chef, Werkstoffwissenschaftler mit Stanford-Abschluss, wurde 1972 in Indien geboren. Dort ließ er jetzt in Zusammenarbeit mit Universitäten Tests mit Augenscannern durchführen, deren Resultate er „sehr ermutigend“ findet. Googles KI, sagt Pichai, könne durch die Analyse von Augenscans das Risiko drohender Herz-Kreislauf-Probleme vorhersagen.

Auf diese Art lasse sich das Risiko eines Herzinfarkts innerhalb der nächsten fünf Jahre genau beziffern. Schon vor vier Jahren begannen Forschende von Google und der indischen Klinikkette Aravind Eye Hospitals, ein automatisiertes Tool zur Erkennung diabetischer Retinopathie zu entwickeln, einer der häufigsten Erblindungsursachen weltweit. In den kommenden Jahren will Google helfen, per Augenscan auch zur Früherkennung weiterer Krankheiten beizutragen, darunter Demenz, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer und Schizophrenie.

LOSER: Unihausmeister zerstört Laborkulturen

Verlierer der Woche ist das Rensselaer Polytechnic Institute, eine private Universität im Staat New York. Dort schaltete der Hausmeister in guter Absicht einen Gefrierschrank aus, der Pieptöne von sich gab. Leider wurden auf diese Art, wie nun Lehrende und Studierende jammern, Zellkulturen vernichtet und „25 Jahre Forschung ruiniert“.

Der Hausmeister werde persönlich nicht belangt, schreibt die in Albany, New York, erscheinende Lokalzeitung „Times Union“. Die private Universität verlange aber Schadensersatz von der Gebäudeservicefirma Daigle Cleaning Systems, für die der Mann tätig war. Ein Anwalt sagte, „die Forschungsergebnisse nachzubilden“ werde schätzungsweise eine Million US-Dollar kosten. Die Geschichte schaffte es am Dienstag auch in alle nationalen Medien, von Küste zu Küste.

Zurückgeworfen in ihren Forschungsbemühungen: Studierende am Rensellaer Polytechnic Institute. © Quelle: RPI

Zu den Betroffenen am Rensselaer Polytechnic Institute gehört die weltweit führende Energiewissenschaftlerin L. V. Lakshmi, die biochemische Alternativen zur bisherigen Solarmodultechnik erforscht. Hier gehe es um „potenziell bahnbrechende Forschungsarbeiten“, teilt die Universität mit.

Allerdings scheint es auch in der Szenerie hochrangiger Forschung mitunter bei der internen Kommunikation zu haken.

An der Tür des Gefrierschranks in Lakshmis Labor war ein fettgedrucktes Schild in Großbuchstaben angebracht: „Dieser Gefrierschrank piepst, da er gerade repariert wird. Bitte bewegen Sie das Gerät nicht und ziehen Sie den Stecker nicht raus. In diesem Bereich ist keine Reinigung erforderlich. Sie können die Alarm-/Test-Stummtaste für fünf bis zehn Sekunden drücken, wenn Sie den Ton stummschalten möchten.“

Diesen Hinweis hatte der Hausmeister – aus welchen Gründen auch immer – übersehen. In allen Gesprächen seit dem Vorfall betont er, er habe nur hilfreich sein wollen.

WAY OF LIFE: der neue Spaß am Spazieren

Spazierengehen? Geht es noch spießiger? Babyboomer haben es einst gehasst, wenn sie von ihren Eltern gebeten wurden, doch mitzukommen: So ein Spaziergang, hieß es damals, sei doch eine feine Sache, gut für Körper und Geist.

Heute erfährt man von amerikanischen Fitnessgurus: Die Eltern hatten recht.

Die „New York Times“ widmete in diesem Monat dem neu entdeckten „Spaß am Spazieren“ gleich eine ganze Serie. Im Trend liegen danach Walk-And-Talk-Appointments: Man trifft sich nicht etwa, um stundenlang in einem Restaurant oder an einer Bar zu sitzen, sondern ist gemeinsam zu Fuß unterwegs. Ebenfalls cool: Erkundungsgänge, auf denen man Stadtviertel durchmisst, die man noch nie betreten hat. Auf diese Weise, schwärmt Autorin Jancee Dunn, könne man „Mikroabenteuer erleben“.

Schon in der Abkehr von Bildschirmen, jubeln Psychologinnen und Psychologen, liege eine wohltuende Wende. Hinzu komme das zwar beiläufig erscheinende, aber in seinen Trainingseffekten unterschätzte physische Training durchs Gehen. Wenn dann auch noch soziale Beziehungen gefestigt werden können, drehten sich frappierend viele Zeiger gleichzeitig in den grünen Bereich.

Doch Amerika wäre nicht Amerika, wenn es nicht eine eifrige Debatte darüber gäbe, wie sich die eigentlich schon optimale Freizeitbeschäftigung des Spazierengehens noch weiter optimieren ließe. Beim Gehen werden zwar große Muskelgruppen an Beinen und Gesäß trainiert – aber was ist mit dem Oberkörper? Ein Experte rät: „Erwägen Sie, Gewichte mitzunehmen.“ Der nächste Tipp: „Halten Sie die Gewichte fest und strecken Sie beim Gehen die Arme vor sich aus.“ Tipp Nummer drei: ein kleiner freundschaftlicher Wettbewerb. „Sie können sagen: ‚Okay, wer zuletzt an der Ampel ist, bezahlt den Kaffee.‘“

Man kann all diese Optimierungen natürlich auch kombinieren. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber bei mir hört exakt an dieser Stelle der Spaß auf...

Der nächste USA-Newsletter erscheint in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne sommerliche Tage – und einen fröhlichen 4. Juli. Stay cool – and stay sharp!

Ihr Matthias Koch

