Steinmeier erinnert an Opfer des Krieges: „Ewig in mein Gehirn eingebrannt“

Berlin. Frauen, Männer, Kinder, Junge und Alte. Alle zusammen von russischen Soldaten in einen dunklen, engen Keller eingepfercht. Nach 28 Tagen starben die ersten Menschen. Die Kinder mussten zwischen den Leichen spielen. Mit eindringlichen Worten schilderte Bundestagspräsident Frank-Walter Steinmeier Berichte von Überlebenden aus dem Dorf Jahidne zwischen Tschernihiw und Kiew. „Ich werde diesen Ort nie vergessen. Was mir die Menschen über ihr Martyrium erzählt haben, hat sich ewig in mein Gehirn eingebrannt“, so Steinmeier über seinen Besuch in der Nordukraine. In dem Land würden jeden Tag Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen. „Es gibt keine Worte für den Schmerz und die Grausamkeit, den Millionen Ukrainer erleben“, so der Bundespräsident zum Jahrestag der Invasion.

Zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine kommen Spitzen des deutschen Staats am Freitag in Berlin zu einer zentralen Veranstaltung zusammen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war per Video zugeschaltet.

„Heute ist es ein Jahr her, dass sich für die Ukraine, für Europa und für die freie Welt alles geändert hat“, sagte der ukrainische Präsident. Über 1800 ukrainische Städte und Dörfer seien aktuell der einfachsten Freiheiten beraubt. Selenskyj erinnerte an die von Russen besetzte Stadt Mariupol - 90 Prozent der Stadt seien zerstört und werden von den Besatzern in Betonschotter für Straßen verwandelt. „Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland bei uns. Und Deutschland wird am Tag des Sieges bei uns sein“, so der ukrainische Präsident, der sich bei der deutschen Bevölkerung und der Regierung für deren Unterstützung bedankte.

Steinmeier: Europäische Sicherheitsordnung in Schutt und Asche

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stärkte der Bundesregierung den Rücken. Der russische Angriffskrieg habe die europäische Sicherheitsordnung in Schutt und Asche gelegt. „Wir müssen in dieser neuen Zeit anders denken und anders handeln“, so Steinmeier. Dazu gehöre auch das zu tun, das früher undenkbar gewesen sei - beispielsweise schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Die politischen Handlungsträger seien sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Dafür verdienten sie Respekt und Vertrauen, sagte das Staatsoberhaupt.

Den chinesischen Vorschlag für einen Friedensplan in der Ukraine nannte Steinmeier unterdessen „fraglich“. Wenn dem so sei, dann sollte China nicht nur mit Moskau sprechen, sondern auch mit Kiew, sagte Steinmeier. „Nicht die westliche Verteidigungshilfe verlängert den Krieg, es ist Russland“. Erst wenn sich russische Truppen zurückziehen, dann werde der Weg für Verhandlungen frei. „Wer morden und töten lässt, wer die Ukraine kaputtbomben, Städte zerstören und Kinder verschleppen lässt, wer selbst die eigenen Soldaten Tag um Tag sinnlos verbluten lässt, der wird vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen, der hat schon verloren!“

Bundesaußenministern Baerbock fordert klares UN-Signal gegen Putin In ihrer gehaltenen Rede erklärte sie am Donnerstag, der Friedensplan liege auf dem Tisch - es sei die UN-Charta. Zu dieser müsse Russland zurückkehren. © Quelle: Reuters

Demonstrationen in ganz Deutschland

Zu der Gedenkveranstaltung im Schloss Bellevue hatten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, eingeladen. Aus Solidarität mit dem von Russland völkerrechtswidrig angegriffenen Land soll vor dem Schloss, am Reichstag und an anderen zentralen Gebäuden in Berlin die ukrainische Flagge gehisst werden. In der Hauptstadt und in vielen anderen Städten Deutschlands wurden aus Anlass des Jahrestags Demonstrationen angemeldet. Gegenüber der russischen Botschaft in Berlin wurde ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer vom Typ T-72 als Zeichen des Protests aufgestellt.

An der Veranstaltung im Schloss Bellevue nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und zahlreiche Mitglieder seines Kabinetts teil. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsident Peter Tschentscher (beide SPD) waren anwesend.

Militärische Unterstützung nach erstem Zögern

Scholz hatte den Überfall Russlands auf die Ukraine vor einem Jahr als Zeitenwende bezeichnet, Steinmeier spricht von einem Epochenbruch. Nach anfänglichem Zögern entschied sich die Bundesregierung zur militärischen Unterstützung der Ukraine. Diese umfasst inzwischen auch schwere Waffen wie die Panzerhaubitze 2000 und den Flugabwehrpanzer Gepard. Demnächst sollen Schützenpanzer vom Typ Marder und Leopard-2-Kampfpanzer dazukommen. Auch mit großen Mengen an zivilen Gütern wie Lebensmitteln, Generatoren und Notunterkünften wurde die Not leidende Bevölkerung unterstützt.

Deutschland nahm zudem Hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine auf, darunter vor allem Frauen und Kinder. Es stellte seine zuvor stark von Russland abhängige Energieversorgung im Zuge der Sanktionen gegen Moskau um und bezieht heute von dort kein Gas und Öl mehr. Der Angriff auf die Ukraine hatte auch zur Folge, dass der Bundestag ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro beschloss, mit dem die Ausrüstung der Bundeswehr verbessert werden soll. Ebenfalls mit Milliardenbeträgen federt die Bundesregierung die Folgen des Krieges für Bürger und Unternehmen wie stark gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel ab.

RND/ag/dpa