Steinmeiers schwierige Mission am Denkmal des Warschauer Ghettos

Am 19. April 1943, vor 80 Jahren, begann der Aufstand von Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto gegen deutsche Besatzer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Denkmal der Helden des Ghettos als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Kanzler Willy Brandt schrieb an gleicher Stelle von über 23 Jahren mit seinem Kniefall europäische Geschichte.

Man stelle sich vor: Ein drei Quadratkilometer großes Gebiet, also etwas größer als die deutsche Hallig Gröde in der Nordsee, von 18 Kilometern Mauern umgeben mitten in Warschau. Das war der Platz, den die Nazis im November 1940 offiziell als „Seuchengebiet“ auswiesen, um dort 450.000 jüdische Männer, Frauen, Kinder zusammenzupferchen. Im Durchschnitt lebten 7,2 Menschen in diesem Ghetto in einem Zimmer. Es gab nur einen „offiziellen“ Weg raus – und der endete fast ausnahmslos in einem der Vernichtungslager im Osten Polens, in Auschwitz, Majdanek oder Treblinka.

Am 19. April 1943, also vor 80 Jahren, erhoben sich jüdische Aufständische in Warschau gegen die deutschen Besatzer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Jahrestag des Gedenkens an die Opfer des Aufstandes in Polens Hauptstadt eine Gedenkrede halten. Auch Israels Staatspräsident Izchak Herzog ist dabei.

Doch das Drehbuch dieses historischen Tages wird nicht allein vom Grauen der Erinnerung diktiert, auch die Geschichte der deutsch-polnischen Aussöhnung spielt eine Rolle. Der Sozialdemokrat Steinmeier wird sich an einem berühmten Parteifreund messen lassen müssen, der vor über 53 Jahren mit seinem Kniefall vor dem Ehrenmal des jüdischen Ghettos selbst Geschichte geschrieben hat: Willy Brandt.

Bundeskanzler Willy Brandt kniete am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau, das den Helden des Ghettoaufstandes vom April 1943 gewidmet ist. © Quelle: dpa

Knieend auf den Stufen der Labradoritblöcke

Eigentlich war Brandt 1970 in Polen, um das grundlegende Verhältnis zwischen der noch jungen Bundesrepublik und dem damals kommunistischen Polen in einem Vertrag zu ordnen. Doch völlig überraschend und eigenen Angaben zufolge einer spontanen Eingebung folgend fiel Brandt auf den Stufen dieser Labradoritblöcke, an denen er soeben noch einen Kranz niedergelegt hatte, auf die Knie, ignorierte die Bodennässe dieses feucht-kalten Dezembertages, verschränkte die Hände vor dem Bauch – und hielt Sekunden inne.

Viele unterstellten Deutschlands erstem Kanzler, der aus dem Nazi-Widerstand kam, er hätte da etwas inszeniert, hätte die passenden Bilder geliefert, um seinem politisches Großprojekt, der Aussöhnung mit Ländern Osteruropas, medial den Weg zu bereiten. Was auch immer Brandt bewegt haben mag – es war eine authentische, es war eine starke Botschaft, die keiner Worte bedurfte. Und sicher dazu beigetragen hat, dass er ein Jahr später den Friedensnobelpreis erhielt.

Für den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dem das Privileg zu Teil wird, als erstes deutsches Staatsoberhaupt am Denkmal für die Helden des Ghettos sprechen zu dürfen, wird die Erinnerung an Brandt zwar präsent sein – hinter der Bedeutung der Gegenwart aber zurückstehen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Das deutsch-polnische Verhältnis ist kompliziert. Vor dem Hintergrund divergierender Ansätze die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland betreffend war Polens Premierminister Mateusz Morawiecki in Washington gerade auf Distanz zum „alten Europa“ gegangen, worunter er vor allem Paris und Berlin versteht – und hatte der US-Regierung Warschau als Kraftzentrum des „neuen Europas“ präsentiert.

Wiedergutmachung in Höhe von 1,3 Billionen Euro

Im Vorfeld der Wahlen im Herbst versucht sich Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS in bewährter Weise mit einer antideutschen Polemik zu profilieren. So fordert Warschau mit Verweis auf die Nazi-Gräuel im Krieg von Deutschland eine Wiedergutmachung in Höhe von 1,3 Billionen Euro, fährt auch in Fragen der Migrations-, Klima- und Energiepolitik einen anderen Weg als der Nachbar.

Die Geschichte, auch der Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren, spielt im polnischen Bewusstsein eine nicht zu unterschätzende Rolle – selbst wenn sich die Aufständischen aus jüdischen Menschen aller Gebiete Europas rekrutierten. Im Ghetto starben allein zwischen November 1940 und Juli 1942 Schätzungen zufolge über 80.000 Menschen an den Folgen der unerträglichen Lebensbedingungen.

Hilfe der polnischen Heimatarmee

Die Widerstandsorganisation, die im Ghetto den Aufstand von 1943 organisierte, trug den polnischen Namen Żydowska Organizacja Bojowa (dt.: Jüdische Kampf-Organisation, ŻOB). Und sie bezog ihre wenigen Waffen von der Polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa, AK) jenseits der Mauern des Ghettos. Für Polen ist der Aufstand ein Baustein des breiten historischen Erbes.

Anders für Israel. Als Symbol des bewaffneten Widerstands von Jüdinnen und Juden, die sich in einer aussichtslosen Lage gegen ihre Vernichtung zur Wehr gesetzt haben, prägt der Aufstand im Warschauer Ghetto bis heute das jüdische Selbstverständnis maßgeblich. Das wehrhafte Israel zieht aus ihm Legitimation und Motivation.