﻿Hass und Hetze: Niedersachsens Ministerpräsident Weil verlässt Twitter

Handelskonflikt zwischen der EU und den USA: „Unfaire Verzerrung des Wettbewerbs“

Die EU und die USA sind in einem Handelskonflikt verhakt. In scharfem Ton kritisieren die Europäer ein US-Programm, mit dem Präsident Joe Biden Investitionen in den Klimaschutz fördern will. Warum der Streit eine gefährliche Wendung nehmen könnte und was Europa dagegen tun kann, sagt der einflussreiche EU-Handelspolitiker Bernd Lange im RND-Interview.