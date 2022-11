﻿Mehr als 100.000 Euro für einen Sitz im VW-Aufsichtsrat: Wer profitiert von dem Posten?

Mandate in Aufsichtsräten sind gut dotiert. Beim Autobauer VW sitzen allerdings auch Nierdersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sowie neuerdings Kultusministerin Julia Willie Hamburg in dem Gremium. Ihnen stehen mehr als 100.000 Euro zu, doch behalten dürfen sie nur einen Bruchteil.

Hannover. „Ein gut dotierter Aufsichtsratsposten.“ Das ist eine Formulierung, die sich seit vergangener Woche immer wieder in die Kritik an Julia Willie Hamburgs Berufung in das Kontrollgremium der Volkswagen AG mischt. Doch wie gut wird so ein Mandat bezahlt, und wer bekommt das Geld? So viel sei vorweggenommen: Bei der Politikerin landet nur der geringste Teil.

Julia Willie Hamburg, die neue niedersächsische Kultusministerin (Grüne) wird das Land, das mit 20 Prozent am VW-Konzern beteiligt ist, gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Aufsichtsrat vertreten. Sie übernimmt das Mandat vom früheren Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Das hatte die Landesregierung am 8. November beschlossen.

Manche reagierten mit Unverständnis, Aktionärsschützer prüfen eine Klage: Eine Radfahrerin ohne eigenes Auto und ohne Berufsausbildung könne nicht den wichtigsten Automobilkonzern des Landes kontrollieren, lautet der Vorwurf. Und: Ein Normalbürger mit einem Lebenslauf wie dem von Hamburg könne sich nicht auf einen solch gut bezahlten Posten bewerben.

Mehr als 100.000 Euro pro Jahr für Weil und Hamburg

Gut bezahlt ist die Aufsichtsratstätigkeit sicherlich. 100.000 Euro pro Jahr bekommt ein einfaches Mitglied, 300.000 Euro erhält der jeweilige Vorsitzende (derzeit Hans Dieter Pötsch) und 200.000 Euro gehen an seinen Stellvertreter (DGB-Chef Jörg Hofmann). Hinzu kommen 50.000 Euro, wenn man zusätzlich in einem Ausschuss sitzt, und je 1000 Euro pro Sitzung, an der ein Aufsichtsratsmitglied teilgenommen hat. Das alles ergibt sich aus der Satzung der Volkswagen AG, ihre aktuellste Fassung rührt vom Mai 2017.

Wie viel genau in den vergangenen Jahren ausgezahlt wurde und an wen, legt der Konzern in seinem Geschäftsbericht offen. Demnach sind 2021 an den damaligen Wirtschaftsminister Althusmann 159.000 Euro ausgezahlt worden: 100.000 Euro feste Vergütung, 50.000 Euro für eine Ausschusstätigkeit und Sitzungsgelder in Höhe von 9000 Euro. An Ministerpräsident Weil gingen 163.000 Euro, weil er an vier Sitzungen mehr teilgenommen hat. In den Vorjahren lagen die Beträge in ähnlicher Höhe.

Transparent: So listet der VW-Konzern auf, was seine Aufsichtsratsmitglieder im vergangenen Jahr an Vergütungen bekommen haben. © Quelle: Screenshot Volkswagen AG

Mitglieder der Landesregierung müssen Vergütungen größtenteils an das Land abführen

Im Geschäftsbericht ist vermerkt, was auch in Paragraf 5 des Ministergesetzes des Landes steht: Mitglieder der Landesregierung sind verpflichtet, die Vergütungen für die Aufsichtsratstätigkeit an das Land abzuführen, sobald und soweit sie 6200 Euro im Jahr übersteigen. Auch die Arbeitnehmervertreter reichen ihre Vergütung weiter: an die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung.

Weil durfte also 6200 Euro behalten und musste 156.800 Euro an das Land überweisen. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan der Staatskanzlei für 2022 und 2023 unter Einnahmen aufgeführt und somit eingepreist. Im Haushaltsplan des Wirtschaftsministeriums sind sogar 250.000 Euro an Einnahmen aus Nebentätigkeiten aufgeführt. Althusmann saß neben VW auch in den Aufsichtsräten des Hafenbetreibers Nports und der Deutschen Messe AG.

Auch Hamburg wird ihre Vergütung an das Land weiterreichen müssen. Hinzu kommt, dass Grüne einen Prozentsatz ihrer Einkünfte aus Ämtern und Mandaten an die Partei spenden müssen. Welchen Anteil Hamburg vom Rest der Aufsichtsratsvergütung abgeben muss, sei derzeit noch unklar, sagt eine Grünen-Sprecherin: „Bislang hat sich die Frage bezüglich Aufsichtsratsbezügen von Ministerinnen noch nicht gestellt. Dazu müssen die Parteigremien noch beraten.“ Die allgemeine Regelung ist: Grüne Abgeordnete spenden 15 Prozent der Grundentschädigung (im Landtag aktuell: 7485,48 Euro) und Ministerinnen und Minister 15 Prozent ihres Amtsgehalts (derzeit 14.094,08 Euro plus 12,86 Prozent) an die Partei.

Von Amts wegen Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nord/LB: Gerald Heere (Grüne). © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Nord/LB veröffentlicht Heeres Vergütung nicht

Der neue Finanzminister Gerald Heere (Grüne), der von Amts wegen dem Aufsichtsrat der Norddeutschen Landesbank vorsitzt, wird ebenfalls einen Teil von Ministergehalt und Aufsichtsratsvergütung an die Partei spenden müssen. Wie viel er von der Landesbank bekommt, ist nicht bekannt. Die Nord/LB veröffentlicht nur die Gesamtsumme der Vergütungen aller 18 Aufsichtsratsmitglieder: Das waren zuletzt 351.000 Euro.

Auch aus dem Haushalt des Finanzministeriums wird man nicht schlauer. Der frühere Finanzminister Reinhold Hilbers hat seine Vergütungen unter „sonstige Verwaltungseinnahmen“ verbucht. Für 2022 stehen dort 119.000 Euro. Allerdings saß Hilbers auch noch in den Aufsichtsräten von KfW, Salzgitter AG und Messe AG.

