Neuregelung der Sterbehilfe gescheitert: Lauterbach rückt Suizidprävention in den Vordergrund

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) findet es schade, dass es im Bundestag zu keiner Einigung über eine Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland gekommen ist. „Ich bedauere, dass heute keiner der Anträge eine Mehrheit gefunden hat“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Es sei eine gute Debatte gewesen. Nichtsdestotrotz hinterlasse die jetzige Situation eine gewisse Rechtsunsicherheit, so Lauterbach weiter. „Einige der rechtlichen Fragen müssen geklärt werden.“ Da werde es auch auf die Urteile von Gerichten ankommen, „um die derzeitige Rechtslage besser interpretierbar zu machen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Gesetzentwürfe scheitern

Der Bundestag hatte am Donnerstag beide eingebrachten Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Sterbehilfe abgelehnt. Der eine Vorschlag zielte darauf, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel zur Selbsttötung grundsätzlich unter Voraussetzungen verschreiben dürfen. Der andere Vorschlag sah eine grundsätzliche Strafbarkeit vor, aber mit geregelten Ausnahmen. Möglich sein sollte eine solche Beihilfe in beiden Entwürfen nur für Volljährige. Vorgesehen waren auch Fristen und Beratungspflichten. Beide Entwürfe erhielten nicht die nötige einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Lauterbach hatte vor der Abstimmung signalisiert, als Abgeordneter den Entwurf zu unterstützen, der Ärztinnen und Ärzten erlaubt hätte, Arzneimittel zur Selbsttötung grundsätzlich unter Voraussetzungen zu verschreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Lauterbach: „Suizidprävention die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt“

Lauterbach sagte in Berlin weiter, dass sein Ministerium bereits an einem nationalen Suizidpräventionsplan arbeite. „Die Suizidprävention ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt“, betonte er. Der Bundesgesundheitsminister erwartet, dass nach der Sommerpause etwas vorgelegt werden könne. Über einen möglichen neuen Gesetzentwurf wollte Lauterbach nicht spekulieren.

Sterbehilfe: So ist der aktuelle rechtliche Rahmen

Hintergrund für die Initiativen war ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, das ein seit 2015 bestehendes Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Strafgesetzbuch gekippt hatte - weil es das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzte. „Geschäftsmäßig“ hat dabei nichts mit Geld zu tun, sondern bedeutet „auf Wiederholung angelegt“. Das Urteil stieß eine Tür für organisierte Angebote auf - aber ausdrücklich mit der Möglichkeit zur Regulierung. Diese Möglichkeit nutzte der Bundestag nun nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktive und passive Sterbehilfe: Was heißt das eigentlich? Der Deutsche Ethikrat kritisiert die Einteilung in „aktive Sterbehilfe“, „passive Sterbehilfe“, „indirekte Sterbehilfe“ und empfiehlt andere Bezeichnungen. © Quelle: epd

Unabhängig von den beiden gescheiterten Gesetzentwürfen bestehen schon rechtliche Regeln. So ist Ärztinnen und Ärzten eine „Tötung auf Verlangen“ auch auf ausdrücklichen und ernstlichen Wunsch hin verboten, wie es in einer grundsätzlichen Erläuterung der Bundesärztekammer heißt. Indes könnten in bestimmten Situationen „Behandlungsbegrenzungen“ geboten sein. So solle ein „offensichtlicher Sterbevorgang“ nicht durch Therapien künstlich in die Länge gezogen werden. Zudem dürfe ein Sterben durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer Behandlung ermöglicht werden, wenn dies dem Patientenwillen entspreche.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 Stunden), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (evangelisch)

(0800) 111 0 222 (römisch-katholisch)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/nis/dpa