Leben darf kein Zwang sein: Warum die Fusion der Sterbehilfeinitiativen so wichtig ist

Berlin. Die Reaktionen reichten von „Angriff auf die Menschenwürde“ bis zu „Lehrstunde in Sachen Grundrechte“: Kaum eine Entscheidung des Bundes­verfassungs­gerichts ist derart kontrovers diskutiert worden wie der Beschluss der Karlsruher Richter zur Verfassungs­mäßigkeit des 2015 vom Bundestag beschlossenen Verbots der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Selten zuvor wiesen die Richter den Gesetzgeber so klar in die Schranken wie bei diesem Urteil. Selbst die Gegner eines Verbots waren überrascht, in welcher Deutlichkeit das Gericht das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben verteidigte.

Die Beachtung der Würde des Menschen beinhalte die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und diese, soweit sie angeboten wird, auch in Anspruch zu nehmen, entschieden die Richter. Und sie stellten in aller Deutlichkeit fest, dass die „eigenverantwortliche Entscheidung über das Lebensende keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung bedarf“. Das war tatsächlich ein denkwürdiges Urteil und gerade kein Angriff, sondern im Gegenteil eine fulminante Verteidigung der Menschenwürde.

Um eines klarzustellen: Jeder Suizid ist einer zu viel. Das Leben ist kostbar. Es muss immer versucht werden, einen Menschen von einer Selbsttötung abzuhalten. Doch Leben darf kein Zwang sein. Zum Leben gehört das Sterben – auch durch die eigene Hand. Und der Staat hat kein Recht, diese Freiheit gesetzlich einzuschränken. Es ist nachvollziehbar, dass diese Haltung selbst für liberal denkende Menschen schwer verdaulich ist, insbesondere dann, wenn Betroffene nicht an unheilbaren oder tödlich verlaufenden Krankheiten leiden, sondern schlicht lebensmüde sind.

Aber es gilt, sich hier von Werte­vorstellungen zu lösen, die durch Religionen geprägt wurden. Selbstmord ist kein Makel, keine zu missbilligende Tat, kein Pfusch in Gottes Handwerk. Welchen Sinn der Einzelne in seinem Leben sieht und ob und aus welchen Gründen er es möglicherweise beenden will, unterliegt höchst­persönlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Darüber darf die Gesellschaft nicht richten. Sie darf dem Einzelnen bei diesem innersten Bereich der individuellen Selbst­bestimmung schon gar nicht eine vorgebliche Mehrheits­meinung in der Bevölkerung aufzwingen. Das widerspräche diametral dem Freiheits­gedanken des Grundgesetzes.

Die Alternative ist der Brutalsuizid, der Unbeteiligte mit hineinzieht

Es ist daher außerordentlich verdienstvoll, dass die beiden fraktions­übergreifenden Gruppen, die eine liberale Regelung anstreben, über ihren Schatten gesprungen sind und sich zusammengetan haben. Nur so gibt es eine realistische Chance, ein erneut im Strafgesetzbuch verankertes Verbot zu verhindern. Der neue Gesetz­entwurf hält sich eng, teilweise wörtlich, an die Entscheidung der Karlsruher Richter und gewährleistet so eine verfassungs­konforme Umsetzung.

Die Anhänger einer restriktiven Regelung haben zwar anders als 2015 Ausnahmen vorgesehen, die sind aber Augen­wischerei, weil sie so strikt gefasst sind, dass sie de facto die Inanspruchnahme von Sterbehilfe verhindern würden. Als Alternative zur schmerzfreien und sicheren Selbsttötung bliebe dann nur der Brutalsuizid, der Unbeteiligte wie zum Beispiel Lokführer zu Opfern macht. Sollte sich der Bundestag für diesen Weg entscheiden, dürfte das Gesetz wieder in Karlsruhe landen und dort erneut verworfen werden.

Durch Umfragen und die Erfahrungen von Palliativ­medizinern ist bekannt: Schon allein die Sicherheit, im Fall der Fälle die Wahlfreiheit zu haben und bei der Beendigung der selbst empfundenen Qualen Hilfe zu bekommen, bringt viele Menschen von ihrem Sterbewunsch ab. Der Versuch, Suizide durch ein schärferes Strafrecht zu verhindern, war und ist der völlig falsche Weg.

