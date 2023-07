Begleiteter Suizid: Wie arbeiten Vereine für Sterbehilfe?

Berlin. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben am Donnerstag gleich zwei Anträge auf eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe abgelehnt. In der Folge bleibt Sterbehilfe weiterhin uneingeschränkt erlaubt, das hatte das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2020 entschieden. In Deutschland sind teils bereits seit einigen Jahren Vereine aktiv, die Menschen in den Tod begleiten. Doch wie arbeiten diese eigentlich?

„Wir vermitteln mittlerweile Suizidhilfe für unsere Mitglieder, aber haben eigene Sorgfaltskriterien dafür entwickelt“, sagt Wega Wetzel von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). So habe ihr Verein etwa seit 2020 Strukturen aufgebaut, die sich zwar an Schweizer Organisationen orientieren, wo eine liberale Rechtslage zur Sterbehilfe gilt, sich dennoch in gewissen Punkten von dem Vorgehen im südlichen Nachbarland unterscheiden.

Sterbehilfe: Ärzte und Juristen begleiten den Patienten

„Bei uns sind stets ein Arzt oder eine Ärztin sowie ein Anwalt oder eine Anwältin in die Freitodbegleitung involviert“, erklärt Wetzel. Sobald eine sterbewillige Person ihren Entschluss gefasst habe, werde sie von diesem Team aus zwei Experten begleitet. Die DGHS übernimmt lediglich die Vermittlung der Patienten an das Team aus Arzt und Jurist, nicht jedoch die Sterbehilfe selbst.

Zunächst aber sollte der Patient oder die Patientin eine Patientenverfügung ausfüllen und müsse mindestens ein halbes Jahr Mitglied der DGHS sein, sagt Wetzel. „Dabei geht es einerseits darum, dass die Konstanz des Wunsches zum Sterben tatsächlich besteht. Andererseits schützt sich unser Verein damit auch vor kurzfristigen Anfragen“, so die DGHS-Sprecherin. Das Vereinsmitglied werde über die Mitarbeitenden beraten, dazu stehen fünf hauptamtliche Psychologinnen und Psychologen bereit.

Der Entschluss zum begleiteten Suizid muss reiflich überlegt sein

Ist der Entschluss gefasst, werde ein schriftlicher Antrag auf Freitodbegleitung gestellt, erklärt Wetzel. Dabei müsse das Vereinsmitglied beispielsweise nachweisen, dass eine Krankheit mit tödlichem Verlauf oder ein anderer guter Grund bestehe. Außerdem müsse die sterbewillige Person wissen, was sie tue und sich etwa über anderweitige Angebote wie Palliativmedizin oder Hospizangebote informiert haben. Außerdem dürfe kein Einfluss Dritter bestehen. Und nicht zuletzt müsse sich die sterbewillige Person bereit erklären, den Freitod selbst herbeizuführen.

Sobald ein Patient oder eine Patientin an eines der rund zwei Dutzend Teams aus Mediziner und Jurist vermittelt wurde, gibt es einen ersten Besuch durch den Rechtsanwalt. „Der Jurist oder die Juristin macht sich dabei nochmals ein Bild von der Situation der freitodwilligen Person, prüft die Freiverantwortlichkeit und Konstanz des Sterbewunsches und klärt über rechtliche Umstände auf“, beschreibt die DGHS-Sprecherin diesen Termin. Danach gebe es noch einen separaten Termin mit dem Mediziner oder der Medizinerin.

Erst dann kann es zur tatsächlichen Freitodbegleitung kommen, bei der erneut Arzt oder Ärztin sowie Anwalt oder Anwältin anwesend seien. Oftmals seien dabei auch Angehörige der sterbewilligen Person vor Ort. Diese müsste dann noch Erklärungen darüber ausfüllen, dass sie den Freitod wünsche sowie den Arzt oder die Ärztin von ihrer Pflicht zu lebenserhaltenden Maßnahmen befreien, sagt Wetzel. Im Anschluss könne der Mediziner oder die Medizinerin eine Infusion legen, mit der das Medikament verabreicht werde, das einen möglichst schmerzfreien Tod herbeiführe. „Die Infusion muss dann jedoch selbst von der Patientin oder dem Patienten aufgedreht werden, der Arzt kann dies nicht übernehmen“, betont die DGHS-Sprecherin.

Mehrere Vereine in Deutschland bieten Sterbehilfe an

Ist die sterbewillige Person verschieden, stelle der Arzt oder die Ärztin den Tod fest, sagt Wega Wetzel. Im Anschluss müsse dann die Kriminalpolizei verständigt werden. „Auch wenn es der ausdrückliche Wunsch der Person war, so handelt es sich immer noch um einen unnatürlichen Tod und damit dem Gesetz nach um eine Angelegenheit der Kriminalpolizei“, erklärt Wetzel. Dieser Schritt werde so im Übrigen auch in der Schweiz durchgeführt.

In Deutschland gibt es noch weitere Vereine, die Sterbehilfe anbieten, so etwa der Verein Sterbehilfe, der auch in der Schweiz existiert. Zu dem Hamburger Verein gehört direkt ein Ärzteteam, hier liegt wohl einer der größten Unterschiede zum Vorgehen der DGHS. Davon abgesehen müssen auch beim Verein Sterbehilfe strenge Kriterien erfüllt werden, damit eine Suizidassistenz genehmigt werden kann. Auch hier ist zentral, dass der Entschluss zur Begleitung des Freitods reiflich überlegt sein sollte. Der selbstbestimmte Wille dazu wird von einem Arzt oder einer Ärztin bescheinigt.





Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de