﻿Warum Herr Richter sein Leben selbst beenden möchte

Göttingen. Er wird es an seinen Händen erkennen. Daran, wie lange noch ein Rest Kraft in ihnen bleibt. Wie lange sie noch reicht, um das zu machen, was ihm wichtig ist. Mit der Rechten seinen Rollstuhl so zu steuern, dass er bestimmen kann, wohin er fährt. Ein Glas an den Mund zu führen. Eine Zigarette zu rauchen. Wenigstens das.

Michael Richter sitzt in seinem Lieblingsrestaurant, am Theater in Göttingen, ein Tisch draußen, ein sonniger Tag. So oft ist er hier, dass er herausschmeckt, welcher Koch den Schweinebraten gemacht hat, den er gerade vor sich hat, Mike nämlich. Er lacht, scherzt mit dem Kellner Helge, Grüße in die Küche.

„Läuft.“ Steht auf Richters rotem T-Shirt, und darunter, kleiner „Rückwärts. Und runter.“, er mag solche Sprüche-Shirts.

„Ich habe meinen Spaß noch“, sagt Michael, als würde man das nicht sehen.

Aber da sind auch die Schmerzen. Das Gefühl, in einen Tauchanzug gezwängt zu sein, ausgekleidet mit Schmirgelpapier. Und er weiß auch, was kommt.

Im September soll die Entscheidung fallen

„Als Nächstes werde ich meine Hände nicht mehr bewegen können.“ Es ist seine Frau, die das Fleisch schneidet, ihn Stück für Stück füttert. Konnte er letztes Jahr noch selbst. So, wie er sich im Bett nachts noch umdrehen konnte. Mit Mühe, aber es ging.

Was schon lange nicht mehr geht: Selbst auf die Toilette zu kommen.

Sein Leben entgleitet ihm in kleinen Schritten. Im September, sagt Richter, werde er entscheiden, ob er das Winterhalbjahr noch durchhält. Tendenz: eher nein.

Das ist sein Plan. Der nur gilt, falls niemand zuvor neue Regeln erlässt, die ihn durcheinanderbringen. Aber genau das könnte passieren.

Michael Richter, 60 Jahre alt, leidet an einer neurologischen Autoimmunerkrankung, ähnlich der Multiplen Sklerose, unheilbar. Wenn die Krankheit weiter fortschreitet, was sie tun wird, dann will er sein Leben beenden, so hat er es sich vorgenommen.

Wenn der Bundestag am Donnerstag über ein neues Gesetz zur Sterbehilfe entscheidet, dann geht es um Menschen wie ihn.

Dass sich das Parlament jetzt erneut des schwierigen Themas annimmt, ist die Folge eines Urteils aus dem Februar 2020. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht nicht nur das bis dahin geltende restriktive Gesetz, das die „geschäftsmäßige Sterbehilfe“ verbot – es begründete auch, für viele überraschend deutlich, ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“, das unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand zu gelten habe. Auch die Beihilfe zum Suizid solle erlaubt sein. Sie genauer zu regeln trug das Gericht der Politik auf.

Zwei Entwürfe, zwei unterschiedliche Haltungen

Dann kam Corona. Lange passierte nichts. Jetzt gibt es zwei Entwürfe. Der eine rückt die Selbstbestimmung in den Vordergrund, schreibt aber auch Beratungen vor: eine durch den Arzt, der das todbringende Medikament verschreibt, und eine zweite durch eine unabhängige Beratungsstelle. Für Härtefälle gibt es Ausnahmen. Der zweite Entwurf schlägt einen anderen Ton an. Er stellt die Hilfe zum Suizid unter Strafe, sieht aber Ausnahmen vor: Dann, wenn die Betroffenen zwei Beratungen absolvieren, Mindestabstand drei Monate, und eine dritte, die Alternativen aufzeigen soll.

Beide Entwürfe sollen sicherstellen, dass der Wunsch nach einem Ende des Lebens von Dauer ist und keine psychische Erkrankung vorliegt. Sie unterscheiden sich aber in ihrer Haltung: Der erste ist liberaler, der zweite strenger.

Ich brauche einen Notausgang. Und den will ich mir nicht verbauen lassen. Michael Richter

Michael Richter geht es vor allem um eines. Er will selbst bestimmen dürfen. „Ich brauche einen Notausgang. Und den will ich mir nicht verbauen lassen.“

Und es geht ihm um noch etwas. Darum, dass mehr über den Tod geredet wird. Dass ihm das selbst nicht schwerfällt, hat vielleicht auch mit seiner Herkunft zu tun. Richter stammt aus Bad Sachsa, südlicher Harz, seine Eltern hatten dort eine Friedhofsgärtnerei. Als Kind trug er so manchmal Blumen in die Kapelle. „Und so habe ich dann meine ersten Leichen gesehen.“ Es war normal für ihn.

Irgendwann versagten die Beine immer häufiger den Dienst

Als sich die ersten Krankheitszeichen bei ihm zeigen, ist Michael Richter Anfang 40. Es beginnt mit einem Schleier auf den Augen. Dann, zwei Jahre später, kommt das hinzu, was man „Missempfindungen“ nennt, oder „Ameisenlauf“, ein eigenartiges Kribbeln, das sich von den Fußsohlen den Unterschenkel hinaufzieht. Aber das alles lässt ihm noch sein altes Leben. So lange, bis ihm auch die Beine immer häufiger den Dienst versagen, ihn nicht mehr tragen, gut acht Jahre ist das her.

„Nichts mehr mit Arbeit, Motorrad, Fahrrad“, sagt er. „Das war, als wäre ich mit 100 gegen die Wand gefahren.“

Es ist ein eigenartiger Kontrast, Richters Geschichte und zugleich seine Begeisterung für das Essen. Er sitzt dabei in seinem Elektrorollstuhl, neues Modell, zum ersten Mal ist er damit hier. Passt alles noch nicht richtig, die Unterschenkel rutschen nach vorne, seine Frau muss sie mit Klettband befestigen.

„Aber dafür fährt der zehn“, sagt Richter lächelnd. Zehn Kilometer pro Stunde. Der alte schaffte nur sechs. Die Halterung für das Nummernschild ist schon notiert. „Aber warum schafft der eigentlich nicht 20?“, fragt Richter. 20, das würde ihm Spaß machen.

Erhöht die liberale Lösung den Druck auf Kranke?

Richters Blick auf seine Krankheit war lange Zeit pragmatisch, nüchtern. Es war der Blick des Ingenieurs, der er ist, Maschinenbauer: Hier ist ein Problem, eine Herausforderung – und da ist seine Lösung dazu. Als er und seine Frau nicht mehr auf Teneriffa auf den Vulkan wandern konnten, machten sie eine Kreuzfahrt auf der Ostsee. Als er in der alten Wohnung die Treppe nicht mehr hochkam, kauften sie einen Lift. Zum Beispiel. Nur dass Richter die Lösungen, die es jetzt gäbe, nicht mehr akzeptiert.

„Kinnsteuerung für den Rollstuhl, ja, gibt’s“, sagt Richter. Oder eine Sprachsteuerung für den Computer. Aber das wolle er alles nicht. „Gerümpel“, so nennt er das. Was er braucht, sei das Gefühl, „dass ich einen Beitrag leisten kann“. Ohne den gehe es nicht.

Bei dem Gedanken, dass er nicht mehr da sein könne, steigen mir die Tränen in die Augen. Birgit Wallbaum, Ehefrau von Michael Richter

Kritiker der Sterbehilfe befürchten, eine liberale Regelung könne den Druck auf Kranke und Alte erhöhen, rascher aus dem Leben zu scheiden, um nur niemandem zur Last zu werden. Bei Michael Richter ist es eher umgekehrt. Da ist seine Frau, Birgit Wallbaum, Krankenschwester, 30 Jahre hat sie auf der Intensivstation gearbeitet. Sie sagt: „Bei dem Gedanken, dass er nicht mehr da sein könne, steigen mir die Tränen in die Augen.“ Und da ist er, der sagt, er wisse, was er ihr damit zumuten würde, oder seinen Freunden. „Aber am Ende“, sagt er, „ist es ja mein Leben.“

Michael Richter hat weniger Angst, anderen eine Last zu sein. Viel größer ist seine Angst, sich selbst eine Last zu sein.

Wahrscheinlich, sagt Richter, würde er mit 20 anders denken. Oder wenn sie Kinder hätten. Aber er, sagt Richter, habe ja so vieles erlebt, was er immer erleben wollte. Ist vier Wochen mit dem Motorrad durch Australien gefahren. Gleitschirm geflogen. Hat einen Jaguar XJ8 besessen, 280 PS. Okay, er war ziemlich viel kaputt. Aber er hat ihn gefahren. Zu Hause an der Wand hängt ein Poster von ihm als jungem Mann auf dem Motorrad, einer Yamaha G750, Spitzname Wasserbüffel, er mit wehendem Haar und ohne Helm. „Nicht dass ich dafür jetzt noch belangt werde“, sagt er zu Hause, im Scherz.

„Mit 20 würde ich wahrscheinlich anders denken“: Michael Richter auf seinem Motorrad, Typ Wasserbüffel. © Quelle: Thorsten Fuchs

Gut, er wäre auch noch gerne Elektroauto gefahren. Und E-Scooter. Aber das, sagt er, gehe eben nicht mehr.

An beiden Gesetzentwürfen gibt es laute Kritik. Die Bundesärztekammer bemängelt vor allem den liberalen Entwurf. Eine Wartezeit von drei Wochen reiche nicht aus, um zu prüfen, ob sich jemand aus freiem Willen für die Selbsttötung entscheide. Expertinnen und Experten für Suizidprävention befürchten eine Zunahme von Selbsttötungen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie fordert, dass „schwer psychisch Kranke vor dem irreversiblen Schritt des Suizids effektiv geschützt werden müssen“.

Tatsächlich scheint es schwierig, all den unterschiedlichen Gruppen in einem einzigen Gesetz gerecht zu werden. Auch deshalb gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass keiner der Entwürfe jetzt eine Mehrheit bekommt. Und alles erst mal so bleibt, wie es ist. In einer Grauzone.

Was Michael Richter ganz recht wäre.

4000 Euro würde die Freitodbegleitung kosten

Vor drei Jahren, nach dem Verfassungsgerichtsurteil, ist er der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben beigetreten. Sie hat ihm einen Arzt und eine Juristin für eine Freitodbegleitung vermittelt, das erste Gespräch hat er schon geführt. Wenn er sich jetzt meldet, hätte er drei oder vier Wochen Vorlauf, 4000 Euro würde es ihn kosten. Aber ob er es wirklich täte?

Natürlich bin ich voll lebensbejahend. Michael Richter

Wer Michael Richter trifft, erlebt einen Mann, der sehr begeistert davon erzählt, wie er mit den Schauspielerinnen und Schauspielern des Göttinger Theaters vor der Premiere über ihr Stück „Wir müssen über das Sterben sprechen“ diskutiert, der begeistert ist von den jungen Menschen in der Physiotherapieausbildung, denen er sich als Proband zur Verfügung stellt, der aufgeht in Gesprächen mit Freunden und Fremden und der sich in seiner Freude am guten Essen nur deshalb bremst, weil er Angst hat, dick zu werden.

„Natürlich“, sagt er, „bin ich voll lebensbejahend.“ Aber ob das denn ein Widerspruch sei?

Allein schon die Beschäftigung mit der Suizidhilfe, das Wissen um diesen Notausgang, habe ihn verändert, sagt seine Frau. Zuvor sei er regelrecht niedergeschlagen gewesen, die Möglichkeit jedoch, das Gefühl, die Kontrolle zurückzugewinnen, habe ihn beruhigt. „Ich sehe die Beschäftigung damit mittlerweile für ihn als eine lebensverlängernde Maßnahme.“

Er selbst sagt: „Ob ich im entscheidenden Moment einen Rückzieher machen würde? Ich glaube: Nein.“

Er denke in Halbjahresschritten. Wenn ein halbes Jahr um ist, entscheidet er neu. Ob die Hände noch Kraft haben. Seine Hände, die den Hahn werden öffnen müssen, damit das tödliche Mittel in seinen Körper fließt.

Am Donnerstag, wenn der Bundestag entscheidet, wird er vor dem Fernseher sitzen und hoffen, dass alles in seinem Sinne entschieden wird.

Zum Abschied streckt er die Faust vor, die linke, kräftigere. Der alte Gruß aus Corona-Zeiten, Michael Richter hat ihn sich bewahrt. Für ihn sei das die beste Lösung. „So einen schlaffen Händedruck“, erklärt er, „fand ich schon früher immer unangenehm.“





Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de