Steuerentlastung: Freibetrag soll auf auf 10.908 Euro erhöht werden

Feuer in einer Kleingarten-Anlage in Kiel-Holtenau

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag brennt es in einer Kleingarten-Anlage in Kiel-Holtenau. In dem dazugehörigen Vereinsheim feiern Jugendliche einen Geburtstag, es kommt zum Streit. War die Auseinandersetzung der Auslöser für das Feuer?